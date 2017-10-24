В Сербии при участии «Газпром Нефти» возродили нефтеперерабатывающий завод

В Сербии в ближайшее время заработает нефтеперерабатывающий завод-рекордсмен . На возрожденном после американских бомбардировок 99-го года предприятии осваивают технологию глубинной переработки нефти.

На фотографиях, что висят в коридоре центра управления, запечатлена вся драматическая история этого предприятия: строительство, запуск в 1968 году и американские бомбардировки в 1999-м. Восстановление завода шло трудно, пока сюда не пришла «Газпром Нефть».



Александр Дюков, председатель правления «Газпром Нефть»: «Компания „Нефтяная Индустрия Сербии“ в тот момент была в сложной ситуации. Она была убыточной, были большие долги. Мы вместе с сербскими партнерами сформировали управленческую команду, разработали стратегию, обеспечили инвестиции».



За восемь лет «Газпром Нефть» инвестировала в НИС два с половиной миллиарда евро, что вывело и саму компанию, да и всю страну в лидеры энергетического комплекса Юго-Восточной Европы.



Глава «Газпромнефти» и президент Сербии вместе нажали на красную кнопку, запустив таймер, отсчитывающий дни, минуты и секунды до окончания строительства. Для страны это чрезвычайно важный проект, лидер Сербии приехал на церемонию, хотя в шутку и жаловался на погоду: в Белграде холодно не по сезону. Всего плюс 10 с дождем. Президент Вучич весьма прилично говорит по-русски.



Александр Учич, президент Сербии: «Вклад НИС и „Газпрома“ очень великий. Думаю, данные говорят лучше об этом, потому что они заплатили в бюджет Сербии около 100 миллиардов динар, что больше миллиарда долларов».



Новое предприятие будет отличатся не только экологической чистотой, но и высокой эффективностью. Во всей Европе считается очень хорошим показателем, если глубина переработки нефти достигает 85%. Но технологии «Газпром Нефти» позволяют достигнуть уровня в 99%. Это значит, что из каждой тонны нефти будут извлекать 992 килограмма готовой продукции — минимум отходов, максимум прибыли.



Владимир Гагин, директор блока «Переработка» компании НИС: «Это самая глубокая переработка. Доля мазута сведена к нулю, что очень выгодно, ведь мазут дешевле даже сырой нефти. Зато увеличится выпуск легких фракций, бензина, дизельного топлива — до 38%. А дизель очень востребован в Европе».



Перерабатывать будут и нефть, добытую в Сербии, и сырье, поставляемое с российских месторождений. Инвестиции «Газпром Нефти» окупятся сполна, и компания укрепит позиции на европейском рынке.



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Романа Соболя.







