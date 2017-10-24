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    В НАТО ответили на обвинения в поставках оружия ИГ

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    В НАТО ответили на обвинения в поставках оружия ИГ

    В НАТО ответили на обвинения в поставках оружия ИГ

    Представитель НАТО заявил, что информация об обнаружении новейших образцов вооружения НАТО на складе запрещенной в РФ террористической группировки ИГ вводит в заблуждение.

    Как сообщаетРИА Новости, представитель Альянса заявил, что НАТО не владеет оружием и не участвует напрямую в конфликте в Сирии.

    Представитель НАТО: «НАТО не продает и не владеет оружием. Поэтому фраза „оружие НАТО“ вводит в заблуждение. НАТО входит в глобальную коалицию по борьбе с ИГ. НАТО оказывает содействие коалиции, проводя разведывательные полеты на самолетах AWACS, а также занимаясь обучением иракских сил. НАТО не представлено и напрямую не участвует в конфликте в Сирии, но несколько союзников активно борются там с ИГ, достигая значительных результатов».

    Ранее сегодня стало известно, что сирийские военные при поддержке ВКС РФ захватили крупнейший склад вооружений и бронетехники террористов ИГ. По словам представителей командования, большая часть найденного оружия — это новейшие образцы производства США, Бельгии и Великобритании, стоящие на вооружении стран НАТО.


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