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    Застройщики сделали первые взносы в фонд защиты прав дольщиков. дольщики, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗастройщики сделали первые взносы в фонд защиты прав дольщиков

    Застройщики сделали первые взносы в фонд защиты прав дольщиков

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    Застройщики сделали первые взносы в фонд защиты прав дольщиков

    Застройщики сделали первые взносы в фонд защиты прав дольщиков

      Уже 12 компаний сделали взносы в фонд защиты прав дольщиков.

      Уже 12 застройщиков сделали первые взносы в фонд защиты прав участников долевого строительства. Об этом во вторник сообщил глава Минстроя Михаил Мень.

      Фонд защиты прав дольщиков пришел на смену схеме страхования договоров долевого участия — ее признали неэффективной. Теперь все застройщики, которые начинают новые проекты, обязаны отчислять в фонд 1,2% от его цены. По подсчетам Минстроя, за год в фонд поступит около 4,5 млрд рублей. В случае, если застройщик обанкротится, из этих денег будут выплачивать компенсации дольщикам, либо достраивать дома.

      Фонд защиты прав дольщиков был создан на прошлой неделе по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева.

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