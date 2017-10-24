Застройщики сделали первые взносы в фонд защиты прав дольщиков

Уже 12 компаний сделали взносы в фонд защиты прав дольщиков.
Уже 12 застройщиков сделали первые взносы в фонд защиты прав участников долевого строительства. Об этом во вторник сообщил глава Минстроя Михаил Мень.
Фонд защиты прав дольщиков пришел на смену схеме страхования договоров долевого участия — ее признали неэффективной. Теперь все застройщики, которые начинают новые проекты, обязаны отчислять в фонд 1,2% от его цены. По подсчетам Минстроя, за год в фонд поступит около 4,5 млрд рублей. В случае, если застройщик обанкротится, из этих денег будут выплачивать компенсации дольщикам, либо достраивать дома.
Фонд защиты прав дольщиков был создан на прошлой неделе по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева.
Фонд защиты прав дольщиков пришел на смену схеме страхования договоров долевого участия — ее признали неэффективной. Теперь все застройщики, которые начинают новые проекты, обязаны отчислять в фонд 1,2% от его цены. По подсчетам Минстроя, за год в фонд поступит около 4,5 млрд рублей. В случае, если застройщик обанкротится, из этих денег будут выплачивать компенсации дольщикам, либо достраивать дома.
Фонд защиты прав дольщиков был создан на прошлой неделе по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева.
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