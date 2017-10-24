Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
    Под Воронежем администрация села продала дворянский особняк за 600 тысяч. Воронежская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПод Воронежем администрация села продала дворянский особняк за 600 тысяч

    Под Воронежем администрация села продала дворянский особняк за 600 тысяч

    комментировать
    Под Воронежем администрация села продала дворянский особняк за 600 тысяч

    Под Воронежем администрация села продала дворянский особняк за 600 тысяч

    Под Воронежем администрация села продала дворянский особняк за 600 тысяч

      В Воронежской области местные активисты пытаются спасти старинную усадьбу дворян Лосевых.

      Гордость села Раздолье рушится на глазах. Несколько лет назад из аварийного здания выселили школу, а вместе с ней и сельский клуб — единственное место досуга молодежи. А недавно районная администрация и вовсе продала дворянское родовое гнездо за бесценок и вовсе не для того, чтобы отремонтировать.
      Корреспондент НТВ Ольга Чернова разбиралась в ситуации.

      Полуразрушенное здание бывшей общественной бани — другого помещения для игр у детей в воронежском селе Раздолье нет. Мальчишки мечтают о клубе с множеством секций и кружков, о спортивном зале и настоящей футбольной площадке.

      Жители в отчаянии. Говорят, что районная администрация и депутаты лишили село последнего муниципального здания, в котором можно было организовать досуг для детей и взрослых.

      Татьяна Цыбакова, жительница Раздолья: «Никому деревня не нужна абсолютно. Все продали, все куски продали. Почему общежитие не оборудовать так же, там медпункт существует, почта, с боем их отвоевали».

      Школа, ДК и библиотека располагались в двухэтажном старинном особняке дворян Лосевых, построенном на рубеже XVIII — XIX веков. Еще в советское время столичные эксперты рекомендовали включить усадебный комплекс в реестр объектов культурного наследия. Участок в живописном месте на берегу реки площадью почти 3 тысячи квадратных метров и старинную усадьбу районная администрация продала всего за 600 тысяч рублей. О том, что здание школы и ДК ушло в частные руки, жители узнали, только когда территорию отгородили забором. Подробнее — в материале НТВ.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru