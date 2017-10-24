Под Воронежем администрация села продала дворянский особняк за 600 тысяч

В Воронежской области местные активисты пытаются спасти старинную усадьбу дворян Лосевых.

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Гордость села Раздолье рушится на глазах. Несколько лет назад из аварийного здания выселили школу, а вместе с ней и сельский клуб — единственное место досуга молодежи. А недавно районная администрация и вовсе продала дворянское родовое гнездо за бесценок и вовсе не для того, чтобы отремонтировать.

Корреспондент НТВ Ольга Чернова разбиралась в ситуации.



Полуразрушенное здание бывшей общественной бани — другого помещения для игр у детей в воронежском селе Раздолье нет. Мальчишки мечтают о клубе с множеством секций и кружков, о спортивном зале и настоящей футбольной площадке.



Жители в отчаянии. Говорят, что районная администрация и депутаты лишили село последнего муниципального здания, в котором можно было организовать досуг для детей и взрослых.



Татьяна Цыбакова, жительница Раздолья: «Никому деревня не нужна абсолютно. Все продали, все куски продали. Почему общежитие не оборудовать так же, там медпункт существует, почта, с боем их отвоевали».



Школа, ДК и библиотека располагались в двухэтажном старинном особняке дворян Лосевых, построенном на рубеже XVIII — XIX веков. Еще в советское время столичные эксперты рекомендовали включить усадебный комплекс в реестр объектов культурного наследия. Участок в живописном месте на берегу реки площадью почти 3 тысячи квадратных метров и старинную усадьбу районная администрация продала всего за 600 тысяч рублей. О том, что здание школы и ДК ушло в частные руки, жители узнали, только когда территорию отгородили забором. Подробнее — в материале НТВ.