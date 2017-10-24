Макаревич решил «огрести дерьма», сравнив Сталина с Гитлером

Ох, представляю, сколько дерьма огребу. И все же. Патриоты приходят в бешенство когда имена Гитлера и Сталина ставят ряд… Опубликовано Андреем Макаревичем 23 октября 2017 г.

Андрей Макаревич указал на то, что в обществе существуют различные оценки этих исторических деятелей, однако Иосиф Сталин выиграл Великую Отечественную войну. При этом музыкант заявил, что история «не имеет отношения к нравственности»При этом Макаревич уточнил, что говорит не о том, кто хуже ли Сталин Гитлера (по его словам, «оба хуже»), а о том, что «для нации победа и поражение».