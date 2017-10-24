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    В Москве появится улица Эльдара Рязанова

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    В Москве появится улица Эльдара Рязанова

    В Москве появится улица Эльдара Рязанова

    Столичные власти приняли решение назвать проектируемый проезд на юго-западе Москвы в честь режиссера Эльдара Рязанова.

    Как сообщает ТАСС, решение было принято во вторник на заседании президиума в городской мэрии.

    Леонид Печатников, заместитель мэра Москвы: «Эльдар Рязанов — великий советский режиссер. Мы нашли одну из улиц рядом с киноклубом „Эльдар“, она будет названа в его честь».

    Он также отметил, что ранее было подано много ходатайств от различных организаций с просьбой увековечить таким образом имя режиссера.

    Эльдар Рязанов скончался в ноябре 2015 года в Москве на 89-м году жизни. За свою творческую карьеру он снял немало шедевров. В их числе «Карнавальная ночь», «Гусарская баллада», «Берегись автомобиля», «Служебный роман», «Гараж», «Ирония судьбы, или С легким паром!» и другие.

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