New Yorker анонсировал обложку номера с Трампом в образе опасного клоуна

На сайте журнала New Yorker опубликовано интервью с автором карикатуры на президента США Дональда Трампа. Картер Гудрич назвал Трампа «кошмаром национального уровня» и «опасным клоуном». «Вся моя жизнь разрушена», — заявил художник., художник: «Я сейчас так же ошарашен, как и в ночь выборов год назад. Меня просили поработать над фильмами о нем. Я не могу. Сатира освещает ситуацию, которая кажется мне плачевной. Он и так карикатурный злодей, инфантильный и странный».Свежий номер New Yorker выйдет 30 октября — накануне празднования Хеллоуина. СМИ сравнивают карикатуру на Трампа с главным героем фильма «Оно» — клоуном Пеннивайзом.Напомним, что после протестов ультраправых в Шарлоттсвилле в августе New Yorker изобразил Дональда Трампа сидящим в лодке и дующим в парус, напоминающий белый капюшон члена праворадикальной организации «Ку-клукс-клан».