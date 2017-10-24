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24 октября, 13:10
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    New Yorker анонсировал обложку номера с Трампом в образе опасного клоуна

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    • Фото: twitter.com
    New Yorker анонсировал обложку номера с Трампом в образе опасного клоуна

    New Yorker анонсировал обложку номера с Трампом в образе опасного клоуна

    New Yorker анонсировал обложку номера с Трампом в образе опасного клоуна
  • Фото: twitter.com

    • Еженедельный журнал New Yorker накануне Хеллоуина выпустит номер с изображением президента США Дональда Трампа в образе появляющегося из леса «опасного клоуна» на обложке.

    На сайте журнала New Yorker опубликовано интервью с автором карикатуры на президента США Дональда Трампа. Картер Гудрич назвал Трампа «кошмаром национального уровня» и «опасным клоуном». «Вся моя жизнь разрушена», — заявил художник.

    Картер Гудрич, художник: «Я сейчас так же ошарашен, как и в ночь выборов год назад. Меня просили поработать над фильмами о нем. Я не могу. Сатира освещает ситуацию, которая кажется мне плачевной. Он и так карикатурный злодей, инфантильный и странный».

    Свежий номер New Yorker выйдет 30 октября — накануне празднования Хеллоуина. СМИ сравнивают карикатуру на Трампа с главным героем фильма «Оно» — клоуном Пеннивайзом.

    Напомним, что после протестов ультраправых в Шарлоттсвилле в августе New Yorker изобразил Дональда Трампа сидящим в лодке и дующим в парус, напоминающий белый капюшон члена праворадикальной организации «Ку-клукс-клан».

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