Лесник
ТВ-Эфир
Лесник
24 октября, 13:10
Владимир Путин на сессии форума «Россия зовет!»

    «Вот где все клокочет»: патриарх Кирилл обвинил СМИ в пропаганде криминала

    комментировать

    «Вот где все клокочет»: патриарх Кирилл обвинил СМИ в пропаганде криминала

    «Вот где все клокочет»: патриарх Кирилл обвинил СМИ в пропаганде криминала

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что СМИ пропагандируют криминал и распущенный образа жизни. Об этом он заявил на заседании президиума Межрелигиозного совета России.

    Об этом глава Русской православной церкви заявил на заседании президиума Межрелигиозного совета России.

    Патриарх Кирилл: «Вы представляете, какая пропаганда криминала и разнузданности человеческих страстей, дикого образа жизни обрушивается на среднего потребителя нашего телевидения? А если мы к этом добавим Интернет? Кстати, злоба тоже вся в СМИ. Откуда мы эту злобу черпаем? Ведь не в синагоге и не православном храме проповедуют, а открывают люди газеты, журналы — вот где все клокочет-то».

    При этом патриарх Кирилл отметил, что некоторые СМИ оправдывают свою политику интересом аудитории, и призвал лидеров всех конфессий объединиться для решения соответствующих проблем в обществе, передает агентство «Москва».

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru