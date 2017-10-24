«Вот где все клокочет»: патриарх Кирилл обвинил СМИ в пропаганде криминала

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что СМИ пропагандируют криминал и распущенный образа жизни. Об этом он заявил на заседании президиума Межрелигиозного совета России.
Об этом глава Русской православной церкви заявил на заседании президиума Межрелигиозного совета России.
Патриарх Кирилл: «Вы представляете, какая пропаганда криминала и разнузданности человеческих страстей, дикого образа жизни обрушивается на среднего потребителя нашего телевидения? А если мы к этом добавим Интернет? Кстати, злоба тоже вся в СМИ. Откуда мы эту злобу черпаем? Ведь не в синагоге и не православном храме проповедуют, а открывают люди газеты, журналы — вот где все клокочет-то».
При этом патриарх Кирилл отметил, что некоторые СМИ оправдывают свою политику интересом аудитории, и призвал лидеров всех конфессий объединиться для решения соответствующих проблем в обществе, передает агентство «Москва».
Патриарх Кирилл: «Вы представляете, какая пропаганда криминала и разнузданности человеческих страстей, дикого образа жизни обрушивается на среднего потребителя нашего телевидения? А если мы к этом добавим Интернет? Кстати, злоба тоже вся в СМИ. Откуда мы эту злобу черпаем? Ведь не в синагоге и не православном храме проповедуют, а открывают люди газеты, журналы — вот где все клокочет-то».
При этом патриарх Кирилл отметил, что некоторые СМИ оправдывают свою политику интересом аудитории, и призвал лидеров всех конфессий объединиться для решения соответствующих проблем в обществе, передает агентство «Москва».
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