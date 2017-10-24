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24 октября, 13:10
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    «Почта России» опровергла заявление о задержке запроса ФСБ к Telegram

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    «Почта России» опровергла заявление о задержке запроса ФСБ к Telegram

    «Почта России» опровергла заявление о задержке запроса ФСБ к Telegram

    «Почта России» опровергла заявление адвоката Telegram о том, что она не доставила вовремя в офис компании запрос от ФСБ.

    «Почта России» опровергла факт задержки заказного письма с запросом от ФСБ к Telegram. В операторе заявили, что рекомендованные сроки доставки почты из Москвы в Лондон составляют 7–11 дней, и «Почта России» успела доставить письмо за это время, передает агентство RNS.

    Из заявления «Почты России»: «Письмо было доставлено вовремя, что подтверждается системой отслеживания почтовых отправлений по регистрационному номеру. Отправление было сдано в отделение почтовой связи 101000 г. Москвы лишь 14 июля, покинуло пределы Российской Федерации 18 июля, 19 июля поступило на территорию Великобритании и уже 21 июля было вручено адресату. Таким образом, письмо было доставлено в Великобританию в минимальные сроки — за 7 дней».

    Ранее адвокат Telegram Павел Чиков заявил, что «Почта России» не доставила вовремя запрос от ФСБ к Telegram, из-за чего руководство мессенджера не смогло вовремя выполнить требование ведомства и раскрыть информацию по нескольким пользователям мессенджера.

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    Напомним, на прошлой неделе мировой суд Мещанского района Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ информацию для декодирования сообщений некоторых пользователей.

    Согласно оглашенным в суде материалам административного дела, 12 июля текущего года ФСБ направила запрос в лондонский офис Telegram о необходимости предоставления в срок до 16 июля информации по шести телефонным номерам. Ответа от Telegram не последовало.

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