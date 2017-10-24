«Почта России» опровергла заявление о задержке запроса ФСБ к Telegram

«Почта России» опровергла заявление адвоката Telegram о том, что она не доставила вовремя в офис компании запрос от ФСБ.
«Почта России» опровергла факт задержки заказного письма с запросом от ФСБ к Telegram. В операторе заявили, что рекомендованные сроки доставки почты из Москвы в Лондон составляют 7–11 дней, и «Почта России» успела доставить письмо за это время, передает агентство RNS.
Из заявления «Почты России»: «Письмо было доставлено вовремя, что подтверждается системой отслеживания почтовых отправлений по регистрационному номеру. Отправление было сдано в отделение почтовой связи 101000 г. Москвы лишь 14 июля, покинуло пределы Российской Федерации 18 июля, 19 июля поступило на территорию Великобритании и уже 21 июля было вручено адресату. Таким образом, письмо было доставлено в Великобританию в минимальные сроки — за 7 дней».
Ранее адвокат Telegram Павел Чиков заявил, что «Почта России» не доставила вовремя запрос от ФСБ к Telegram, из-за чего руководство мессенджера не смогло вовремя выполнить требование ведомства и раскрыть информацию по нескольким пользователям мессенджера.
Напомним, на прошлой неделе мировой суд Мещанского района Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ информацию для декодирования сообщений некоторых пользователей.
Согласно оглашенным в суде материалам административного дела, 12 июля текущего года ФСБ направила запрос в лондонский офис Telegram о необходимости предоставления в срок до 16 июля информации по шести телефонным номерам. Ответа от Telegram не последовало.
Из заявления «Почты России»: «Письмо было доставлено вовремя, что подтверждается системой отслеживания почтовых отправлений по регистрационному номеру. Отправление было сдано в отделение почтовой связи 101000 г. Москвы лишь 14 июля, покинуло пределы Российской Федерации 18 июля, 19 июля поступило на территорию Великобритании и уже 21 июля было вручено адресату. Таким образом, письмо было доставлено в Великобританию в минимальные сроки — за 7 дней».
Ранее адвокат Telegram Павел Чиков заявил, что «Почта России» не доставила вовремя запрос от ФСБ к Telegram, из-за чего руководство мессенджера не смогло вовремя выполнить требование ведомства и раскрыть информацию по нескольким пользователям мессенджера.
Напомним, на прошлой неделе мировой суд Мещанского района Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ информацию для декодирования сообщений некоторых пользователей.
Согласно оглашенным в суде материалам административного дела, 12 июля текущего года ФСБ направила запрос в лондонский офис Telegram о необходимости предоставления в срок до 16 июля информации по шести телефонным номерам. Ответа от Telegram не последовало.
Комментарии