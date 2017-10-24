Песков назвал нападение на журналистку Фельгенгауэр «действиями безумца»

В Кремле выразили сочувствие подвергшейся нападению журналистке Татьяне Фельгенгауэр и всему коллективу «Эха Москвы».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал нападение на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр «действиями безумца» и призвал не окрашивать их в какой-либо цвет.
На встрече с официальным представителем Кремля журналисты предположили, что нападение на радиоведущую мог спровоцировать показанный на одном из федеральных каналов материал про деятельность «Эха Москвы» и конкретно Фельгенгауэр. Песков ответил, что не стал бы вдаваться в обсуждение.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Татьяна имеет свое мировоззрение, свою точку зрения, с этой точкой зрения кто-то не согласен и, наоборот, подвергает ее встречной критике. В данном случае мы с уважением относимся и к той, и к другой точке зрения, не являемся участниками этой дискуссии. Но, конечно же, подобные трагические случаи вызывают глубочайшее сожаление. Действия безумца есть действия безумца. Пытаться это с чем-то увязывать, окрашивать в какой-то цвет, абсолютно нелогично и неверно».
Песков также добавил, что в Кремле «искренне желают Татьяне скорейшего выздоровления», и выразил сочувствие Фельгенгауэр и всему коллективу радиостанции.
Напомним, нападение на Фельгенгауэр произошло накануне днем. 48-летний Борис Гриц, гражданин Израиля, брызнул в лицо охраннику из газового баллончика, пробрался в редакцию и ударил журналистку ножом в шею. Свою агрессию он объяснил «телепатическим насилием» со стороны журналистки. Сегодня Грица доставили в суд и предъявили обвинение в покушении на убийство. Ранее ему была назначена психиатрическая экспертиза.
В НИИ имени Склифосовского сообщили, что Фельгенгауэр сейчас находится в сознании, ее состояние стабильно тяжелое.
На встрече с официальным представителем Кремля журналисты предположили, что нападение на радиоведущую мог спровоцировать показанный на одном из федеральных каналов материал про деятельность «Эха Москвы» и конкретно Фельгенгауэр. Песков ответил, что не стал бы вдаваться в обсуждение.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Татьяна имеет свое мировоззрение, свою точку зрения, с этой точкой зрения кто-то не согласен и, наоборот, подвергает ее встречной критике. В данном случае мы с уважением относимся и к той, и к другой точке зрения, не являемся участниками этой дискуссии. Но, конечно же, подобные трагические случаи вызывают глубочайшее сожаление. Действия безумца есть действия безумца. Пытаться это с чем-то увязывать, окрашивать в какой-то цвет, абсолютно нелогично и неверно».
Песков также добавил, что в Кремле «искренне желают Татьяне скорейшего выздоровления», и выразил сочувствие Фельгенгауэр и всему коллективу радиостанции.
Напомним, нападение на Фельгенгауэр произошло накануне днем. 48-летний Борис Гриц, гражданин Израиля, брызнул в лицо охраннику из газового баллончика, пробрался в редакцию и ударил журналистку ножом в шею. Свою агрессию он объяснил «телепатическим насилием» со стороны журналистки. Сегодня Грица доставили в суд и предъявили обвинение в покушении на убийство. Ранее ему была назначена психиатрическая экспертиза.
В НИИ имени Склифосовского сообщили, что Фельгенгауэр сейчас находится в сознании, ее состояние стабильно тяжелое.
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