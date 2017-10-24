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24 октября, 13:10
Владимир Путин на сессии форума «Россия зовет!»

    Порошенко не против строительства космодрома для межгалактических полетов

    7 комментариев
    • Фото: president.gov.ua
    Порошенко не против строительства космодрома для межгалактических полетов

    Порошенко не против строительства космодрома для межгалактических полетов

    Порошенко не против строительства космодрома для межгалактических полетов
  • Фото: president.gov.ua

    • Выступая на заседании Совета регионального развития, президент Украины отметил, что предпочел бы заводу космодром, но сейчас Украина делает первые шаги после кризиса.

    Пётр Порошенко, президент Украины: «Круче было бы построить космодром для межгалактических полетов, а не завод по производству упаковки. Но мы делаем первые, но важные шаги после жесткого экономического кризиса, вызванного войной».

    При этом украинский президент заявил, что война в Донбассе еще «очень далека от завершения», но теперь «есть свет в конце тоннеля», передает «112 Украина».

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