Порошенко не против строительства космодрома для межгалактических полетов

Выступая на заседании Совета регионального развития, президент Украины отметил, что предпочел бы заводу космодром, но сейчас Украина делает первые шаги после кризиса.
Пётр Порошенко, президент Украины: «Круче было бы построить космодром для межгалактических полетов, а не завод по производству упаковки. Но мы делаем первые, но важные шаги после жесткого экономического кризиса, вызванного войной».
При этом украинский президент заявил, что война в Донбассе еще «очень далека от завершения», но теперь «есть свет в конце тоннеля», передает «112 Украина».
При этом украинский президент заявил, что война в Донбассе еще «очень далека от завершения», но теперь «есть свет в конце тоннеля», передает «112 Украина».
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