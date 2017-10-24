Куклачёв ответил на претензии Transparency International к Театру кошек

Руководитель Театра кошек Юрий Куклачёв отверг претензии организации «Transparency International — Россия» по отношению к его театру.
Как сообщает ТАСС, Куклачёв заявил, что у его театра нет проблем с законом.
Юрий Куклачёв: «Мы закона не нарушали, все, что пишут — это словосочетание, у правоохранительных органов к нам нет претензий. Нас проверили, никаких обвинений не было».
Правозащитники из организации «Transparency International — Россия» провели проверки коммерческой деятельности 135 государственных театров. В отношении 14 руководителей гостеатров были выявлены признаки конфликта интересов.
В частности, в опубликованном расследовании Transparency International отмечалось, что Куклачёв «заключил два контракта на аренду помещений с собственным сыном на 3,76 млн рублей». Этот факт правозащитники сочли конфликтом интересов.
Собранные данные правозащитники направили в прокуратуру. В результате прокуратура подтвердила доводы о нарушениях в Театре имени Федора Волкова (Ярославль), Театре кошек Куклачёва и «Гоголь-центре». Представления были вынесены в адрес Минкультуры РФ и в адрес директора департамента культуры правительства Москвы.
Юрий Куклачёв: «Мы закона не нарушали, все, что пишут — это словосочетание, у правоохранительных органов к нам нет претензий. Нас проверили, никаких обвинений не было».
Правозащитники из организации «Transparency International — Россия» провели проверки коммерческой деятельности 135 государственных театров. В отношении 14 руководителей гостеатров были выявлены признаки конфликта интересов.
В частности, в опубликованном расследовании Transparency International отмечалось, что Куклачёв «заключил два контракта на аренду помещений с собственным сыном на 3,76 млн рублей». Этот факт правозащитники сочли конфликтом интересов.
Собранные данные правозащитники направили в прокуратуру. В результате прокуратура подтвердила доводы о нарушениях в Театре имени Федора Волкова (Ярославль), Театре кошек Куклачёва и «Гоголь-центре». Представления были вынесены в адрес Минкультуры РФ и в адрес директора департамента культуры правительства Москвы.
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