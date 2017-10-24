Москвичку задержали по подозрению в жестоком убийстве собственной бабушки

Следователи подозревают 22-летнюю девушку в том, что она зарезала собственную бабушку.

Столичное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело после обнаружения в квартире на западе Москвы изрезанного тела пожилой женщины. В убийстве правоохранители подозревают 22-летнюю внучку убитой.



Из сообщения пресс-службы СУ СК по Москве: «По данным следствия, утром 24 октября 2017 года в квартире одного из жилых домов по улице Кастанаевской в городе Москве девушка нанесла своей бабушке не менее 10 ударов ножом в область лица и туловища. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия».



Девушка задержана, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение.

