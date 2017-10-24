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24 октября, 13:10
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    Советский спутник-разведчик «Космос-1461» сгорел в атмосфере

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    Советский спутник-разведчик «Космос-1461» сгорел в атмосфере

    Советский <nobr>спутник-разведчик</nobr> <nobr>«Космос-1461»</nobr> сгорел в атмосфере

    Несгоревшие остатки спутника «Космос-1461» упали в Южный океан недалеко от берегов Антарктики.

    Советский полуторатонный спутник радиоэлектронной разведки «Космос-1461» прекратил свое существование в атмосфере Земли, сообщается на одном из американских онлайн-сервисов по отслеживанию полетов космических аппаратов.

    «Объект распался над Южным океаном», — отмечается в сообщении.

    Ранее в атмосфере сгорел другой советский спутник «Молния-1–44». Объект распался над территорией Зимбабве.

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