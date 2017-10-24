Советский спутник-разведчик «Космос-1461» сгорел в атмосфере

Несгоревшие остатки спутника
«Космос-1461» упали в Южный океан недалеко от берегов Антарктики.
Советский полуторатонный спутник радиоэлектронной разведки «Космос-1461» прекратил свое существование в атмосфере Земли, сообщается на одном из американских онлайн-сервисов по отслеживанию полетов космических аппаратов.
«Объект распался над Южным океаном», — отмечается в сообщении.
Ранее в атмосфере сгорел другой советский спутник «Молния-1–44». Объект распался над территорией Зимбабве.
«Объект распался над Южным океаном», — отмечается в сообщении.
Ранее в атмосфере сгорел другой советский спутник «Молния-1–44». Объект распался над территорией Зимбабве.
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