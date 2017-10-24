Роспотребнадзор провел тотальную проверку хлеба

Роспотребнадзор во время проверки забраковал 995 партий хлебобулочных изделий общим объемом более 6 тонн.
Специалисты ведомства выяснили, что около 2,5% хлеба в РФ не соответствует норме.
Как отметили в Роспотребнадзоре, в 2,4% случаев были обнаружены нарушения по физико-химическим показателям, характеризующим качество продукции (влажность, состояние мякиша, консистенция, кислотность). А 0,11% не отвечает норме по содержанию загрязнителей, в том числе токсичных элементов, пестицидов, микотоксинов и других.
Всего за 9 месяцев этого года было исследовано более 59 тысяч проб хлебобулочных изделий по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям.
Как отметили в Роспотребнадзоре, в 2,4% случаев были обнаружены нарушения по физико-химическим показателям, характеризующим качество продукции (влажность, состояние мякиша, консистенция, кислотность). А 0,11% не отвечает норме по содержанию загрязнителей, в том числе токсичных элементов, пестицидов, микотоксинов и других.
Всего за 9 месяцев этого года было исследовано более 59 тысяч проб хлебобулочных изделий по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям.
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