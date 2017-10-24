Семья устроившей ДТП в Харькове девушки попросила прощения «на коленях»

Семья Елены Зайцевой, устроившей ДТП с пятью погибшими в Харькове, заявила о том, что собирают деньги, чтобы оказать помощь родственникам погибших и пострадавшим.
Заявление членов семьи Елены Зайцевой, сбившей насмерть пять человек в Харькове, опубликовали местные СМИ.
Из теста обращения: «Мы на коленях просим прощения за дочь у родственников погибших и пострадавших в этом ужасном ДТП. Все, что мы можем сделать для семей погибших, мы сделаем. Собираем средства и готовы предоставить посильную финансовую помощь. Это ужасное горе и нет слов, чтобы выразить чувства, когда теряешь близких людей».
Родные арестованной гонщицы также подчеркнули, что в ДТП участвовали два автомобиля, и что суд учтет этот факт.
Из текста обращения: «Мы надеемся, что суд разберется в этом ужасном ДТП, так как там было два участника и два автомобиля. Мы примем любое справедливое решение суда. Это ужасное горе для близких людей пострадавших и для нас».
Напомним, смертельная авария произошла 18 октября в центре Харькова во время уличной гонки. Внедорожник Lexus, за рулем которого находилась 20-летняя дочь крупного бизнесмена, столкнулся с Volkswagen Touareg. После этого Lexus отбросило на тротуар, где находилась группа пешеходов, ожидавшая зеленого света. В результате аварии погибли пять человек, еще шестеро пострадали.
Ранее прокурор со ссылкой на результаты экспертизы заявил, что в крови подозреваемой были обнаружены наркотики — опиаты. Адвокат автомобилистки отрицает эту информацию. Елене Зайцевой грозит до 10 лет лишения свободы.
Из теста обращения: «Мы на коленях просим прощения за дочь у родственников погибших и пострадавших в этом ужасном ДТП. Все, что мы можем сделать для семей погибших, мы сделаем. Собираем средства и готовы предоставить посильную финансовую помощь. Это ужасное горе и нет слов, чтобы выразить чувства, когда теряешь близких людей».
Родные арестованной гонщицы также подчеркнули, что в ДТП участвовали два автомобиля, и что суд учтет этот факт.
Из текста обращения: «Мы надеемся, что суд разберется в этом ужасном ДТП, так как там было два участника и два автомобиля. Мы примем любое справедливое решение суда. Это ужасное горе для близких людей пострадавших и для нас».
Напомним, смертельная авария произошла 18 октября в центре Харькова во время уличной гонки. Внедорожник Lexus, за рулем которого находилась 20-летняя дочь крупного бизнесмена, столкнулся с Volkswagen Touareg. После этого Lexus отбросило на тротуар, где находилась группа пешеходов, ожидавшая зеленого света. В результате аварии погибли пять человек, еще шестеро пострадали.
Ранее прокурор со ссылкой на результаты экспертизы заявил, что в крови подозреваемой были обнаружены наркотики — опиаты. Адвокат автомобилистки отрицает эту информацию. Елене Зайцевой грозит до 10 лет лишения свободы.
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