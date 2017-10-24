Компартия Китая поставила Си Цзиньпина в один ряд с Мао Цзэдуном

Делегаты XIX съезда Компартии Китая внесли имя председателя КНР Си Цзиньпина в текст устава.
Си Цзиньпин стал вторым лидером Китая, чье имя внесли в текст главного партийного документа при жизни. Это ставит его в один ряд с Мао Цзэдуном и Дэн Сяопином, передает РИА Новости.
На церемонии открытия съезда партии Цзиньпин произнес самую длинную речь в истории страны. Доклад лидера Китая под названием «Добиться решающей победы в построении общества среднего достатка, одержать великую победу социализма с китайской спецификой в новую эпоху» занял 3,5 часа.
В своем выступлении генсек Си Цзиньпин заявил, что в ближайшие пять лет страна будет делать упор на построение социализма и развитие армии. Он пообещал превратить Китай в «богатое, могущественное, демократическое, гармоничное, цивилизованное, модернизированное социалистическое государство».
На церемонии открытия съезда партии Цзиньпин произнес самую длинную речь в истории страны. Доклад лидера Китая под названием «Добиться решающей победы в построении общества среднего достатка, одержать великую победу социализма с китайской спецификой в новую эпоху» занял 3,5 часа.
В своем выступлении генсек Си Цзиньпин заявил, что в ближайшие пять лет страна будет делать упор на построение социализма и развитие армии. Он пообещал превратить Китай в «богатое, могущественное, демократическое, гармоничное, цивилизованное, модернизированное социалистическое государство».
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