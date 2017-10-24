Канадские врачи изучают случай потеющей кровью итальянки

Канадские медики описали случай редкого заболевания у
21-летней итальянки, у которой вместе с потом на теле выступает кровь.
Канадские врачи изучают случай 21-летней итальянки, которая уже три года страдает от странного состояния: вместе с потом на ее лице и руках выступает кровь.
Женщине было диагностировано редкое заболевание гематидроз. Его симптомы подробно описаны в статье в Журнале канадской медицинской ассоциации. Отмечается, что кровь выступает на лице и ладонях женщины во сне или во время физических упражнения, кровотечение усиливается при стрессе. Женщина принимает препарат, регулирующий кровяное давление, что позволяет уменьшить кровотечение, однако причины странного состояния до сих пор не ясны, передает «Интерфакс».
По одной из версий, заболевание возникает из-за нарушения свертываемости крови, по другой — из-за повреждения кровеносных сосудов в тканях. Согласно наблюдениям, часто такому состоянию предшествует сильный стресс, например, ребенок мог стать свидетелем насилия. Во всех известных случаях гематидроз был временным явлением и длился от месяца до 4 лет.
Историки медицины отметили, что подобное состояние было описано еще Аристотелем. Оно также упоминается в Евангелии от Луки. Случаями проявления этого заболевания называют также стигматы — раны, открывавшиеся у христианских подвижников и напоминавшие раны распятого Христа.
Женщине было диагностировано редкое заболевание гематидроз. Его симптомы подробно описаны в статье в Журнале канадской медицинской ассоциации. Отмечается, что кровь выступает на лице и ладонях женщины во сне или во время физических упражнения, кровотечение усиливается при стрессе. Женщина принимает препарат, регулирующий кровяное давление, что позволяет уменьшить кровотечение, однако причины странного состояния до сих пор не ясны, передает «Интерфакс».
По одной из версий, заболевание возникает из-за нарушения свертываемости крови, по другой — из-за повреждения кровеносных сосудов в тканях. Согласно наблюдениям, часто такому состоянию предшествует сильный стресс, например, ребенок мог стать свидетелем насилия. Во всех известных случаях гематидроз был временным явлением и длился от месяца до 4 лет.
Историки медицины отметили, что подобное состояние было описано еще Аристотелем. Оно также упоминается в Евангелии от Луки. Случаями проявления этого заболевания называют также стигматы — раны, открывавшиеся у христианских подвижников и напоминавшие раны распятого Христа.
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