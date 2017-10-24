В Комсомольске-на-Амуре осудили подростка, отрезавшего голову приятелю

Суд отправил в воспитательную колонию
17-летнего подростка, зарезавшего приятеля в парке.
Установлено, что вечером 27 октября 2016 года подросток вместе с 19-летним знакомым гулял по парку в Комсомольске-на-Амуре. Подросток принялся обвинять приятеля в том, что тот приставал к его девушке. Во время ссоры злоумышленник достал из рюкзака нож и ударил им знакомого. Тот бросился бежать, но подросток догнал приятеля и нанес ему еще несколько ударов ножом.
После убийства осужденный отрезал своей жертве голову, положил ее в рюкзак и уехал к себе домой. На следующий день подросток выбросил голову в реку. А еще через несколько дней убийца был задержан. Он дал признательные показания и рассказал, где утопил голову.
Теперь же подросток приговорен к 6 годам 10 месяцам лишения свободы в воспитательной колонии, сообщили в управлении СК по Хабаровскому краю.
После убийства осужденный отрезал своей жертве голову, положил ее в рюкзак и уехал к себе домой. На следующий день подросток выбросил голову в реку. А еще через несколько дней убийца был задержан. Он дал признательные показания и рассказал, где утопил голову.
Теперь же подросток приговорен к 6 годам 10 месяцам лишения свободы в воспитательной колонии, сообщили в управлении СК по Хабаровскому краю.
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