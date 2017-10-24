Потерявшийся в лесу на Кубани подросток не спал и не останавливался двое суток

Почти двое суток понадобилось кубанским спасателям, чтобы найти
12-летнего Алексея Шмакова, потерявшегося в лесу во время соревнований по спортивному ориентированию. Мальчик сам вышел на спасателей недалеко от станицы «Калужская». Это около 30 километров от места старта.
Андрей Шуняев, начальник спасательного отряда: «Парень шел все время, говорил: спасибо вам, спасибо. А когда понял, что помощь пришла, здесь он расслабился. Взяли его на руки и понесли, и он просто заснул. Спасатель мой нес его на плечах, а он спал».
По словам спасателей, подросток все время находился в движении, даже ночью не спал — постоянно шел по лесу. Возможно, именно это и уберегло Лёшу от переохлаждения. Мальчика сразу доставили в районную больницу. Его жизни уже ничего не угрожает. У ребенка сильное переутомление и легкая простуда.
В поисково-спасательной операции были задействованы около 300 человек. Это и спасатели, и волонтеры, и местные жители. Особо помогли военные. К поискам привлекли вертолеты со спецоборудованием.
Сергей Капустин, и. о. министра ГО и ЧС администрации Краснодарского края: «Большое человеческое спасибо министерству обороны, они выделили более 100 человек и два вертолета с тепловизором. Спасибо общественной организации „Ангел“, они занимаются поиском людей. Они выделили вертолет „Робинсон“ и огромное количество добровольцев».
В соревнованиях по спортивному ориентированию Андрей Шмаков участвует не первый раз. Но отнести его к числу профессионалов нельзя. Даже главный судья отметил, его уровень ниже среднего.
Теперь следователям придется найти ответ на самый главный вопрос: почему практически не подготовленного ребенка одного отпустили в лес?
По словам организаторов, подросток прошел четыре контрольные точки, а на пятой уже не отметился. С собой у мальчика были только карта и компас. Телефон, как гаджет, в котором может быть навигатор, участникам соревнований брать с собой категорически запрещено.
Подростка еще какое-то время будут наблюдать врачи. И если не возникнет никаких осложнений, родители смогут забрать его через пару дней. Они уже выехали из Туапсе в поселок Афипский, передает корреспондент НТВ Сергей Пикулин.
По словам спасателей, подросток все время находился в движении, даже ночью не спал — постоянно шел по лесу. Возможно, именно это и уберегло Лёшу от переохлаждения. Мальчика сразу доставили в районную больницу. Его жизни уже ничего не угрожает. У ребенка сильное переутомление и легкая простуда.
В поисково-спасательной операции были задействованы около 300 человек. Это и спасатели, и волонтеры, и местные жители. Особо помогли военные. К поискам привлекли вертолеты со спецоборудованием.
Сергей Капустин, и. о. министра ГО и ЧС администрации Краснодарского края: «Большое человеческое спасибо министерству обороны, они выделили более 100 человек и два вертолета с тепловизором. Спасибо общественной организации „Ангел“, они занимаются поиском людей. Они выделили вертолет „Робинсон“ и огромное количество добровольцев».
В соревнованиях по спортивному ориентированию Андрей Шмаков участвует не первый раз. Но отнести его к числу профессионалов нельзя. Даже главный судья отметил, его уровень ниже среднего.
Теперь следователям придется найти ответ на самый главный вопрос: почему практически не подготовленного ребенка одного отпустили в лес?
По словам организаторов, подросток прошел четыре контрольные точки, а на пятой уже не отметился. С собой у мальчика были только карта и компас. Телефон, как гаджет, в котором может быть навигатор, участникам соревнований брать с собой категорически запрещено.
Подростка еще какое-то время будут наблюдать врачи. И если не возникнет никаких осложнений, родители смогут забрать его через пару дней. Они уже выехали из Туапсе в поселок Афипский, передает корреспондент НТВ Сергей Пикулин.
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