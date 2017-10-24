В авиапарке «Победы» появятся несколько новых Boeing

Летать не только дешево, но и с комфортом. Отечественный лоукостер «Победа» обновляет авиапарк. На регулярных рейсах компании появится сразу несколько новеньких Boeing. Один из купленных лайнеров уже готов заступить на дежурство.

490 Boeing

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В авиапарке «Победы» это уже 13-й самолет. Сотрудники компании говорят, что это хорошее число.



Андрей Калмыков, гендиректор авиакомпании «Победа»: «Нам важно даже не просто иметь флот одного производителя, но и одной модели. Они взаимозаменяемые. Это позволяет нам экономить на пуле запчастей. Любая деталь подходит к любому самолету. Это помогает снизить издержки и предложить более низкие тарифы пассажирам».



В ближайшие два месяца компания Boeing передаст «Победе» еще три таких лайнера. А к концу следующего года российский лоукостер планирует войти в пятерку крупнейших авиакомпаний страны.



«Победа» готова сотрудничать и с другими производителями самолетов, в том числе российскими. Но сейчас именно лайнеры Boeing позволяют, сохраняя низкие цены на билеты, обеспечить комфортные условия для пассажиров.



Боб Майкл, старший директор по маркетингу компании Boeing: «Мой рост два метра. В этих самолетах над головой остается еще много места. В салоне — плавный контур стен, и нигде нет острых углов. Здесь довольно большие иллюминаторы и светодиодное освещение. Все это вместе создает ощущение уюта и визуально увеличивает пространство».



Зато пилоты находятся в очень компактной кабине. Шутят — тем, кто в салоне, дополнительные сантиметры нужнее.



Анатолий Шолохов, старший пилот-инструктор авиакомпании «Победа»: «Основное место у нас для пассажиров. В кабине только рабочее пространство. Самолет очень летучий. Он на одном двигателе летает как на двоих. Может быть, помедленнее, но безопасность от этого вообще не страдает».



Все Boeing 737 собирают на заводе в Рентоне, примерно в 20 километрах от Сиэтла. Каждый месяц с конвейера сходят 47 новых машин. Этот лайнер, например, уже через несколько дней полетит в Россию.



Новый лайнер «Победы», который уже официально передан авиакомпании, сначала несколько дней проведет в Белграде. Там на него установят специальные закрылки, чтобы снизить расход топлива, а значит, и цены на билеты. Первый рейс с пассажирами запланирован на 1 ноября из Москвы в Екатеринбург, передает корреспондент НТВ Дина Иванова.