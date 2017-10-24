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    Минпромторг нашел новый способ борьбы с поддельной одеждой и обувью. деловые новости, одежда. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМинпромторг нашел новый способ борьбы с поддельной одеждой и обувью

    Минпромторг нашел новый способ борьбы с поддельной одеждой и обувью

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    Минпромторг нашел новый способ борьбы с поддельной одеждой и обувью

    Минпромторг нашел новый способ борьбы с поддельной одеждой и обувью

      Минпромторг взялся решить проблему с поддельной одеждой и обувью в России. Объем теневого рынка оценивают в 30% от всей отрасли.

      Как пишут «Известия», в ведомстве предлагают ввести новый порядок хранения, транспортировки и уничтожения для товаров легкой промышленности, которые ввезли в нашу страну нелегально. В частности, все процедуры должны будут оплачивать сами поставщики.

      Это, как отмечают эксперты, сделает нелегальный импорт невыгодным и опасным и подтолкнет предпринимателей работать в открытую.

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