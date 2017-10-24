Российский биолог нашел способ предсказать рак

Ученые всего мира обсуждают теорию биолога из Москвы Алексея Беликова, которая может найти новый путь к победе над раком. Ученый нашел закономерность в статистике возникновения мутаций, провоцирующих смертельную болезнь. Как выяснилось, поведение раковых клеток лучше всего подчиняется формуле, которая применяется в далекой от медицины сфере — телефонной связи.

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Целый год ушел у сотрудников научного журнала Scientific Reports на то, чтобы проверить и опубликовать гипотезу российского ученого Алексея Беликова. Кандидат биологических наук считает, что нашел способ предсказать рак. С гаданиями и сверхспособностями это никак не связано — чистейшая наука, даже царица всех наук — математика.



Алексей Беликов, биолог: «Я взял данные по заболеваемости раком, которые собраны американской системой здравоохранения. Это около 20 млн случаев заболеваний. Потом применил к ним 20 наиболее известных статистических распределений и выяснил, какой из них описывает статистику заболеваемости с возрастом точнее всего. Это оказалось распределение Эрланга».



В обычной жизни формулу Эрланга используют колл-центры, чтобы вычислить количество звонков в разное время суток, определить нагрузку и понять, сколько нужно сотрудников для обслуживания. В модели Алексея Беликова формула позволила вычислить, сколько мутаций должно произойти в клетке, прежде чем она превратится в раковую. Дело в том, что наши клетки постоянно изменяются, но одни мутации безвредны, а другие вызывают рост опухоли.



Николай Кислов, и. о. главного врача Ярославской областной клинической больницы: «Клетка становится раковой, когда в ней накапливается определенное число так называемых драйверных мутаций. То есть мутаций, которые изменяют биологические свойства клетки, и они начинают себя вести бесконтрольно от остального организма».



Долгое время ученые считали, что все эти клеточные мутации — случайны, но модель Алексея Беликова демонстрирует некую закономерность. А это значит, что, если продолжить изучение рака уже с учетом открытия российского ученого, можно разработать более эффективное лечение — альтернативу агрессивной химиотерапии.



Алексей Беликов: «Можно подобрать лекарство для конкретного пациента, зная, какие конкретно у него мутации, воздействуя на эти мишени, то есть будет специфическая борьба с раком. Потому что сейчас применяются общие типы веществ, которые просто убивают все делящиеся клетки, и это имеет очень много побочных эффектов».



На работу Алексея Беликова уже появились три положительные рецензии зарубежных ученых. Теперь же российская биомедицина замерла в ожидании бурной реакции мирового научного сообщества.



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Светланы Гордеевой.