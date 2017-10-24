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    Российский биолог нашел способ предсказать рак. онкологические заболевания. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоссийский биолог нашел способ предсказать рак

    Российский биолог нашел способ предсказать рак

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    Российский биолог нашел способ предсказать рак

    Российский биолог нашел способ предсказать рак

    Российский биолог нашел способ предсказать рак

      Ученые всего мира обсуждают теорию биолога из Москвы Алексея Беликова, которая может найти новый путь к победе над раком. Ученый нашел закономерность в статистике возникновения мутаций, провоцирующих смертельную болезнь. Как выяснилось, поведение раковых клеток лучше всего подчиняется формуле, которая применяется в далекой от медицины сфере — телефонной связи.

      Целый год ушел у сотрудников научного журнала Scientific Reports на то, чтобы проверить и опубликовать гипотезу российского ученого Алексея Беликова. Кандидат биологических наук считает, что нашел способ предсказать рак. С гаданиями и сверхспособностями это никак не связано — чистейшая наука, даже царица всех наук — математика.

      Алексей Беликов, биолог: «Я взял данные по заболеваемости раком, которые собраны американской системой здравоохранения. Это около 20 млн случаев заболеваний. Потом применил к ним 20 наиболее известных статистических распределений и выяснил, какой из них описывает статистику заболеваемости с возрастом точнее всего. Это оказалось распределение Эрланга».

      В обычной жизни формулу Эрланга используют колл-центры, чтобы вычислить количество звонков в разное время суток, определить нагрузку и понять, сколько нужно сотрудников для обслуживания. В модели Алексея Беликова формула позволила вычислить, сколько мутаций должно произойти в клетке, прежде чем она превратится в раковую. Дело в том, что наши клетки постоянно изменяются, но одни мутации безвредны, а другие вызывают рост опухоли.

      Николай Кислов, и. о. главного врача Ярославской областной клинической больницы: «Клетка становится раковой, когда в ней накапливается определенное число так называемых драйверных мутаций. То есть мутаций, которые изменяют биологические свойства клетки, и они начинают себя вести бесконтрольно от остального организма».

      Долгое время ученые считали, что все эти клеточные мутации — случайны, но модель Алексея Беликова демонстрирует некую закономерность. А это значит, что, если продолжить изучение рака уже с учетом открытия российского ученого, можно разработать более эффективное лечение — альтернативу агрессивной химиотерапии.

      Алексей Беликов: «Можно подобрать лекарство для конкретного пациента, зная, какие конкретно у него мутации, воздействуя на эти мишени, то есть будет специфическая борьба с раком. Потому что сейчас применяются общие типы веществ, которые просто убивают все делящиеся клетки, и это имеет очень много побочных эффектов».

      На работу Алексея Беликова уже появились три положительные рецензии зарубежных ученых. Теперь же российская биомедицина замерла в ожидании бурной реакции мирового научного сообщества.

      Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Светланы Гордеевой.

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