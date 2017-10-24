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Возвращение Мухтара

    Шойгу: под контролем ИГ в Сирии осталось не более 5% территории

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    • Фото: Reuters © 2017, Erik de Castro
    Шойгу: под контролем ИГ в Сирии осталось не более 5% территории

    Шойгу: под контролем ИГ в Сирии осталось не более 5% территории

    Шойгу: под контролем ИГ в Сирии осталось не более 5% территории
  • Фото: Reuters © 2017, Erik de Castro

    • В Сирии под контролем боевиков запрещенной террористической организации «Исламское государство» осталось не более 5% процентов территории, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

    По словам Шойгу, до начала операции в ВКС РФ в Сирии ИГИЛ контролировала более 70% территории страны. Об этом министр обороны РФ сообщил на совещании представителей военных ведомств стран — членов АСЕАН и диалоговых партнеров, передает РИА Новости.

    За два года российская авиация ликвидировала 948 тренировочных лагерей, 666 заводов и мастерских по производству боеприпасов, 1,5 тысячи единиц военной техники террористов. По словам Шойгу освобождено 998 городов и населенных пунктов, большая часть боевиков ликвидирована.

    Ранее сообщалось, что сирийские военные при поддержке ВКС РФ захватили крупнейший склад вооружений и бронетехники террористов ИГ. По словам представителей командования, большая часть найденного оружия — это новейшие образцы производства США, Бельгии и Великобритании, стоящие на вооружении стран НАТО.

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