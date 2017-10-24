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Возвращение Мухтара

    Ведущая «Эха Москвы» переведена в послеоперационную палату

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    • Фото: Струнин Анатолий / ТАСС
    Ведущая «Эха Москвы» переведена в послеоперационную палату

    Ведущая «Эха Москвы» переведена в послеоперационную палату

    Ведущая «Эха Москвы» переведена в послеоперационную палату
  • Фото: Струнин Анатолий / ТАСС

    • Раненая накануне ведущая радиостанции «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр в состоянии средней тяжести переведена в послеоперационную палату.

    Об этом сообщили «Интерфаксу» в справочной службе НИИ имени Склифосовского. Собеседник агентства отметил, что сейчас Фельгенгауэр находится в послеоперационной палате. Врачи оценивают ее состояние как средней тяжести.

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    Напомним, нападение на Фельгенгауэр произошло накануне днем. Неизвестный брызнул в лицо охраннику из газового баллончика, пробрался в редакцию и ударил журналистку ножом в шею. Он был задержан и передан правоохранительным органам.

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    Нападавшим оказался 48-летний Борис Гриц, гражданин Израиля, который работал в Москве репетитором по физике и математике. Свою агрессию он объяснил «телепатическим насилием», которым журналистка якобы его изнуряла. При этом следователи выяснили, что претензий к профессиональной деятельности ведущей мужчина в ходе допроса не высказывал. Преступнику назначили проведение психиатрической экспертизы.

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