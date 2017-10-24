В Минобрнауки прокомментировали шумиху вокруг диссертации Мединского

В Министерстве образования и науки шумиху вокруг диссертации главы Минкультуры Владимира Мединского расценивают как попытку оказать давление на окончательное решение комиссии по этому вопросу.
Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь ведомства Андрей Емельянов.
Андрей Емельянов, пресс-секретарь Минобрнауки: «Всю шумиху в СМИ мы воспринимаем как попытку оказать давление на окончательное решение Минобрнауки теми, кто в научном споре не смог убедить уважаемых членов президиума Высшей аттестационной комиссии».
В начале октября экспертный совет Высшей аттестационной комиссии поддержал заявление о лишении Мединского степени доктора исторических наук, однако президиум ВАК рекомендовал Минобрнауки этого не делать. Помощник президента РФ Андрей Фурсенко тогда отметил, что по вопросу о диссертации Мединского была проведена вся необходимая работа, и нет причин сомневаться в решении президиума ВАК. В свою очередь Совет по науке при Минобрнауки РФ счел немотивированным решение сохранить ученую степень министра культуры РФ.
Скандал вокруг диссертации министра культуры разгорелся в апреле 2016 года. Участник сообщества «Диссернет» Иван Бабицкий заявил, что диссертация Мединского «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV — XVII веков» абсурдна, не имеет научной ценности, а при защите работы были допущены нарушения.
Андрей Емельянов, пресс-секретарь Минобрнауки: «Всю шумиху в СМИ мы воспринимаем как попытку оказать давление на окончательное решение Минобрнауки теми, кто в научном споре не смог убедить уважаемых членов президиума Высшей аттестационной комиссии».
В начале октября экспертный совет Высшей аттестационной комиссии поддержал заявление о лишении Мединского степени доктора исторических наук, однако президиум ВАК рекомендовал Минобрнауки этого не делать. Помощник президента РФ Андрей Фурсенко тогда отметил, что по вопросу о диссертации Мединского была проведена вся необходимая работа, и нет причин сомневаться в решении президиума ВАК. В свою очередь Совет по науке при Минобрнауки РФ счел немотивированным решение сохранить ученую степень министра культуры РФ.
Скандал вокруг диссертации министра культуры разгорелся в апреле 2016 года. Участник сообщества «Диссернет» Иван Бабицкий заявил, что диссертация Мединского «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV — XVII веков» абсурдна, не имеет научной ценности, а при защите работы были допущены нарушения.
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