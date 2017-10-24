Россия намерена организовать в Мексике производство вертолетов

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что Россия может организовать в Мексике производство вертолетов.
Такое заявление министр сделал по итогам заседания деловой миссии «Торгово-промышленный диалог России и Мексики» в Мехико.
Денис Мантуров: «С утра мы встречались с министром обороны Мексики и получили подсказку — рассмотреть возможность создания производства вертолетов в Мексике, рассчитывая, таким образом, на рынок Латинской Америки».
Мантуров пообещал тщательно проанализировать предложение мексиканской стороны после возвращения в Россию, и добавил, что на сегодняшний день это очень своевременная тема, так как подобное производство помогло бы расширить возможности освоения рынков Латинской Америки.
Кроме того, пояснил Мантуров, Россия заинтересована в расширении поставок вертолетов не только для министерства военно-морского флота Мексики, но и для гражданского сектора, передает РИА Новости.
Денис Мантуров: «С утра мы встречались с министром обороны Мексики и получили подсказку — рассмотреть возможность создания производства вертолетов в Мексике, рассчитывая, таким образом, на рынок Латинской Америки».
Мантуров пообещал тщательно проанализировать предложение мексиканской стороны после возвращения в Россию, и добавил, что на сегодняшний день это очень своевременная тема, так как подобное производство помогло бы расширить возможности освоения рынков Латинской Америки.
Кроме того, пояснил Мантуров, Россия заинтересована в расширении поставок вертолетов не только для министерства военно-морского флота Мексики, но и для гражданского сектора, передает РИА Новости.
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