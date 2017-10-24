Возвращение Мухтара
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Возвращение Мухтара

    Россия намерена организовать в Мексике производство вертолетов

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    • Фото: Красильников Станислав / ТАСС
    Россия намерена организовать в Мексике производство вертолетов

    Россия намерена организовать в Мексике производство вертолетов

    Россия намерена организовать в Мексике производство вертолетов
  • Фото: Красильников Станислав / ТАСС

    • Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что Россия может организовать в Мексике производство вертолетов.

    Такое заявление министр сделал по итогам заседания деловой миссии «Торгово-промышленный диалог России и Мексики» в Мехико.

    Денис Мантуров: «С утра мы встречались с министром обороны Мексики и получили подсказку — рассмотреть возможность создания производства вертолетов в Мексике, рассчитывая, таким образом, на рынок Латинской Америки».

    Мантуров пообещал тщательно проанализировать предложение мексиканской стороны после возвращения в Россию, и добавил, что на сегодняшний день это очень своевременная тема, так как подобное производство помогло бы расширить возможности освоения рынков Латинской Америки.

    Кроме того, пояснил Мантуров, Россия заинтересована в расширении поставок вертолетов не только для министерства военно-морского флота Мексики, но и для гражданского сектора, передает РИА Новости.

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