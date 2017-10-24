Прокуратура разбирается с арестом российских судов в Арабских Эмиратах

Транспортная прокуратура на Дальнем Востоке выясняет ситуацию с российскими судами, арестованными в Арабских Эмиратах.

Арестованными около трех месяцев остаются и моряки, граждане России. Их документы забрала охрана порта. Российская сторона считает эти действия незаконными.



По словам нашего консула в Дубае, дипломаты плотно занимаются этой проблемой. Компания-судовладелец «Находка-Портбункер» сейчас находится в процессе банкротства, танкеры задержаны за долги.



