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Возвращение Мухтара
    Прокуратура разбирается с арестом российских судов в Арабских Эмиратах. аресты, корабли и суда. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПрокуратура разбирается с арестом российских судов в Арабских Эмиратах

    Прокуратура разбирается с арестом российских судов в Арабских Эмиратах

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    Прокуратура разбирается с арестом российских судов в Арабских Эмиратах

    Прокуратура разбирается с арестом российских судов в Арабских Эмиратах

    Прокуратура разбирается с арестом российских судов в Арабских Эмиратах

      Транспортная прокуратура на Дальнем Востоке выясняет ситуацию с российскими судами, арестованными в Арабских Эмиратах.

      Арестованными около трех месяцев остаются и моряки, граждане России. Их документы забрала охрана порта. Российская сторона считает эти действия незаконными.

      По словам нашего консула в Дубае, дипломаты плотно занимаются этой проблемой. Компания-судовладелец «Находка-Портбункер» сейчас находится в процессе банкротства, танкеры задержаны за долги.

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