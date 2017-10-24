Украинские полицейские и националисты в драке разнесли здание суда

Святошинский суд в Киеве стал ареной противостояния полицейских и украинских радикалов.

1966 беспорядки

Киев

Украина

В эти минуты в здании забаррикадировались несколько десятков сторонников «Украинской организации националистов» (в России эту организацию считают экстремистской) и требуют освободить своего командира.



Главаря судят за перестрелку на городской улице. Накануне, во время заседания ему должны были выбрать меру пресечения, но судья взяла перерыв. Активистам это не понравилось и националисты силой захватили здание.



Полицейские пошли на штурм со светошумовыми гранатами и слезоточивым газом. Но радикалы дали отпор. Всю ночь они громили зал, укрепляли баррикады и сейчас ждут, когда возобновится заседание.