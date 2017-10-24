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    В МИД РФ назвали неприемлемыми заявления главы Афганистана о поддержке Россией талибов. Афганистан, МИД РФ, Талибан, дипломатия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ МИД РФ назвали неприемлемыми заявления главы Афганистана о поддержке Россией талибов

    В МИД РФ назвали неприемлемыми заявления главы Афганистана о поддержке Россией талибов

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    В МИД РФ назвали неприемлемыми заявления главы Афганистана о поддержке Россией талибов

    В МИД РФ назвали неприемлемыми заявления главы Афганистана о поддержке Россией талибов

    В МИД РФ назвали неприемлемыми заявления главы Афганистана о поддержке Россией талибов
    • Фото: Associated Press © 2017, Rahmat Gul

      • Российский МИД отреагировал на заявления главы Афганистана Ашрафа Гани, который обвинил Россию в поддержке запрещенного во многих странах, в том числе и в РФ движения «Талибан».

      Высказывания президента Исламской республики Ашрафа Гани на Смоленской площади назвали неприемлемыми. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия оказывает Кабулу многоплановую помощь, в том числе, и в укреплении боеспособности национальных сил безопасности страны.

      Из заявления МИД РФ: «Обратили внимание на сообщения в ряде афганских СМИ о высказываниях президента Исламской Республики Афганистан Гани в ходе его недавней поездки в провинцию Пактия относительно „поддержки“ Россией движения талибов. Считаем неприемлемыми подобные заявления главы дружественного Афганистана. Напоминаем, что афганские официальные лица неоднократно на различных уровнях подтверждали безосновательность подобных обвинений в адрес Москвы».

      Российские дипломаты также призвали руководство Афганистана не идти на поводу у антироссийской истерии, раздуваемой некоторыми западными СМИ.

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