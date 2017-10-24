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    Гражданам ЕС придется заплатить за проживание в Великобритании. Великобритания, Европейский союз, налоги и пошлины. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГражданам ЕС придется заплатить за проживание в Великобритании

    Гражданам ЕС придется заплатить за проживание в Великобритании

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    Гражданам ЕС придется заплатить за проживание в Великобритании

    Гражданам ЕС придется заплатить за проживание в Великобритании

    Гражданам ЕС придется заплатить за проживание в Великобритании

      В рамках переговоров о выходе страны из Евросоюза в Великобритании обсуждают стоимость оформления права на пребывание в королевстве.

      О точной сумме сбора пока не говорят. Премьер-министр королевства Тереза Мэй поспешила успокоить, что стоимость оформления права на пребывание в Великобритании для граждан ЕС не будет высокой, а саму процедуру власти сделают максимально упрощенной.

      Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании: «Права граждан — наш приоритет. Переговоры идут сложно, но все делается так, чтобы гарантировать права людей. Мы хотим, чтобы граждане ЕС остались в Британии. Стоимость подачи заявки на проживание в стране не будет выше стоимости заявки на изготовление британского паспорта».

      Сейчас сбор за оформление паспорта в Великобритании составляет 72,5 фунта. Это почти 5,5 тысячи рублей. Ожидается, что новый налог принесет в казну немало средств. По статистике, в 2016 году в королевстве проживало примерно 3 миллиона 600 тысяч граждан стран Евросоюза.

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