Гражданам ЕС придется заплатить за проживание в Великобритании

В рамках переговоров о выходе страны из Евросоюза в Великобритании обсуждают стоимость оформления права на пребывание в королевстве.

О точной сумме сбора пока не говорят. Премьер-министр королевства Тереза Мэй поспешила успокоить, что стоимость оформления права на пребывание в Великобритании для граждан ЕС не будет высокой, а саму процедуру власти сделают максимально упрощенной.



Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании: «Права граждан — наш приоритет. Переговоры идут сложно, но все делается так, чтобы гарантировать права людей. Мы хотим, чтобы граждане ЕС остались в Британии. Стоимость подачи заявки на проживание в стране не будет выше стоимости заявки на изготовление британского паспорта».



Сейчас сбор за оформление паспорта в Великобритании составляет 72,5 фунта. Это почти 5,5 тысячи рублей. Ожидается, что новый налог принесет в казну немало средств. По статистике, в 2016 году в королевстве проживало примерно 3 миллиона 600 тысяч граждан стран Евросоюза.

