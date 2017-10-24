В Риге прошел митинг в защиту русских школ

Тысячи человек вышли на улицы столицы Латвии, протестуя против принятия закона, который предусматривает обучение исключительно на латышском языке.

У здания Минобразования в Риге собрались, по разным данным, от полутора до трех тысяч человек. В руках они держали плакаты, призывающие не трогать русский язык и отправить министра образования в отставку. По словам активистов, это только начало.



Андрей Мамыкин, евродепутат: «Есть инициатива собрать миллион подписей против этого закона».



Русский язык — родной для сорока процентов населения Латвии. Тем не менее, проект закона уже одобрен депутатами Сейма. В ближайшее время то же самое должен сделать парламент.



Напомним, в начале октября министр образования Латвии Карлис Шадурскис заявил, что в 2020 году «все школы нацменьшинств должны быть полностью переведены на латышский язык обучения». В Латвии только один государственный язык — латышский, остальные имеют статус иностранных.

