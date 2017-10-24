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    В Риге прошел митинг в защиту русских школ. Латвия, митинги и протесты, образование, русский язык, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Риге прошел митинг в защиту русских школ

    В Риге прошел митинг в защиту русских школ

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    В Риге прошел митинг в защиту русских школ

    В Риге прошел митинг в защиту русских школ

    В Риге прошел митинг в защиту русских школ

      Тысячи человек вышли на улицы столицы Латвии, протестуя против принятия закона, который предусматривает обучение исключительно на латышском языке.

      У здания Минобразования в Риге собрались, по разным данным, от полутора до трех тысяч человек. В руках они держали плакаты, призывающие не трогать русский язык и отправить министра образования в отставку. По словам активистов, это только начало.

      Андрей Мамыкин, евродепутат: «Есть инициатива собрать миллион подписей против этого закона».

      Русский язык — родной для сорока процентов населения Латвии. Тем не менее, проект закона уже одобрен депутатами Сейма. В ближайшее время то же самое должен сделать парламент.

      Напомним, в начале октября министр образования Латвии Карлис Шадурскис заявил, что в 2020 году «все школы нацменьшинств должны быть полностью переведены на латышский язык обучения». В Латвии только один государственный язык — латышский, остальные имеют статус иностранных.

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