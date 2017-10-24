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Деловое утро НТВ
    Следователи потребуют ареста мужчины, ударившего ножом ведущую «Эха Москвы». журналистика, задержание, нападения, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСледователи потребуют ареста мужчины, ударившего ножом ведущую «Эха Москвы»

    Следователи потребуют ареста мужчины, ударившего ножом ведущую «Эха Москвы»

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    Следователи потребуют ареста мужчины, ударившего ножом ведущую «Эха Москвы»

    Следователи потребуют ареста мужчины, ударившего ножом ведущую «Эха Москвы»

    Следователи потребуют ареста мужчины, ударившего ножом ведущую «Эха Москвы»

      Сегодня следователи обратятся в суд за санкцией на арест напавшего на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр.

      Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении задержанного сегодня направят в суд. Следствие будет добиваться ареста нападавшего.

      Напомним, накануне 48-летний мужчина ворвался в редакцию радиостанции «Эхо Москвы» и ударил ножом в шею журналиста и ведущую Татьяну Фельгенгауэр, являющуюся также заместителем главного редактора радиостанции.

      смотретьОпубликовано видео проникновения вооруженного мужчины на радиостанцию «Эхо Москвы»
      Опубликовано видео проникновения вооруженного мужчины на радиостанцию «Эхо Москвы»
      Чтобы миновать пост охраны, преступник воспользовался газовым баллончиком, распылив его в лицо дежурному. Этот момент попал на видео.

      смотретьОпубликовано видео задержания напавшего на ведущую «Эха Москвы»
      Опубликовано видео задержания напавшего на ведущую «Эха Москвы»
      Мужчина задержан. Он уже заявил, что мотивом атаки стало то, что ведущая «два месяца изводила его ночами посредством телепатической связи». Подозреваемого в покушении на убийство отправят на психиатрическую экспертизу. У задержанного двойное гражданство — России и Израиля. Появилась информация, что он работал в Москве репетитором по физике и математике, проживал у знакомых.

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      «Изводила меня сексуально»: напавший на журналистку «Эха Москвы» рассказал о своих мотивах
      Татьяну Фельгенгауэр доставили в больницу и прооперировали. Сейчас 32-летняя радиоведущая находится в медикаментозной коме в отделении реанимации. Консилиум врачей сообщил, что рассчитывает на благоприятный исход лечения. Медики также говорят, что голосовые связки радиоведущей не задеты.
      На «Эхе Москвы» заявили, что усилят охрану редакции.

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