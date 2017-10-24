Во Флориде утонул годовалый российский ребенок

В американском городе Тринити погиб ребенок российской супружеской пары, приехавшей в гости к родственникам.
Американская пресса сообщает о несчастном случае, который произошел в городе Тринити. Tampa Bay Times пишет, что во время вечеринки по случаю дня рождения родители заметили исчезновение ребенка и бросились на его поиски. Ребенка нашли в джакузи рядом с бассейном без сознания. Мальчика экстренно доставили в больницу, но спасти его не удалось.
Известно, что семейная пара с ребенком приехали в США из России в гости к родственникам. В полиции сообщили, что речь идет о несчастном случае.
В посольстве РФ в США заявляют, что готовы оказать россиянам всю необходимую поддержку, но информация о происшествии в посольство не поступала, пишет ТАСС.
Сообщение посольства РФ в Вашингтоне: «В установленном порядке информация о произошедшем от американской стороны в консульский отдел посольства не поступала».
Известно, что семейная пара с ребенком приехали в США из России в гости к родственникам. В полиции сообщили, что речь идет о несчастном случае.
В посольстве РФ в США заявляют, что готовы оказать россиянам всю необходимую поддержку, но информация о происшествии в посольство не поступала, пишет ТАСС.
Сообщение посольства РФ в Вашингтоне: «В установленном порядке информация о произошедшем от американской стороны в консульский отдел посольства не поступала».
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