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    Во Флориде утонул годовалый российский ребенок

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    Во Флориде утонул годовалый российский ребенок

    Во Флориде утонул годовалый российский ребенок

    В американском городе Тринити погиб ребенок российской супружеской пары, приехавшей в гости к родственникам.

    Американская пресса сообщает о несчастном случае, который произошел в городе Тринити. Tampa Bay Times пишет, что во время вечеринки по случаю дня рождения родители заметили исчезновение ребенка и бросились на его поиски. Ребенка нашли в джакузи рядом с бассейном без сознания. Мальчика экстренно доставили в больницу, но спасти его не удалось.

    Известно, что семейная пара с ребенком приехали в США из России в гости к родственникам. В полиции сообщили, что речь идет о несчастном случае.

    В посольстве РФ в США заявляют, что готовы оказать россиянам всю необходимую поддержку, но информация о происшествии в посольство не поступала, пишет ТАСС.

    Сообщение посольства РФ в Вашингтоне: «В установленном порядке информация о произошедшем от американской стороны в консульский отдел посольства не поступала».

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