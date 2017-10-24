Женщина устроила стрельбу на американской военной базе в Джорджии

Военная полиция задержала женщину, устроившую стрельбу на территории американской базы
Форт-Стюарт.
Как сообщается на странице в соцсетях американской военной базы, где произошел инцидент, в результате стрельбы на военной базе Форт-Стюарт в американском штате Джорджия никто не пострадал. Происшествие не связывают с терроризмом.
Сообщение пресс-службы военной базы США Форт Стюарт: «Женщина была взята под стражу военной полицией после того, как сегодня открыла огонь на военном гарнизоне. В результате стрельбы никто не пострадал».
Американские СМИ утверждают, что стрельба произошла в районе автомобильной парковки военной базы. Никаких обвинений женщине, имя которой не разглашается, пока не предъявлено.
Сообщение пресс-службы военной базы США Форт Стюарт: «Женщина была взята под стражу военной полицией после того, как сегодня открыла огонь на военном гарнизоне. В результате стрельбы никто не пострадал».
Американские СМИ утверждают, что стрельба произошла в районе автомобильной парковки военной базы. Никаких обвинений женщине, имя которой не разглашается, пока не предъявлено.
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