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    Женщина устроила стрельбу на американской военной базе в Джорджии

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    Женщина устроила стрельбу на американской военной базе в Джорджии

    Женщина устроила стрельбу на американской военной базе в Джорджии

    Военная полиция задержала женщину, устроившую стрельбу на территории американской базы Форт-Стюарт.

    Как сообщается на странице в соцсетях американской военной базы, где произошел инцидент, в результате стрельбы на военной базе Форт-Стюарт в американском штате Джорджия никто не пострадал. Происшествие не связывают с терроризмом.

    Сообщение пресс-службы военной базы США Форт Стюарт: «Женщина была взята под стражу военной полицией после того, как сегодня открыла огонь на военном гарнизоне. В результате стрельбы никто не пострадал».

    Американские СМИ утверждают, что стрельба произошла в районе автомобильной парковки военной базы. Никаких обвинений женщине, имя которой не разглашается, пока не предъявлено.

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