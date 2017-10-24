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    Власти США одобрили въезд на территорию страны финансиста Уильяма Браудера

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    Власти США одобрили въезд на территорию страны финансиста Уильяма Браудера

    Власти США одобрили въезд на территорию страны финансиста Уильяма Браудера

    Власти США одобрили въезд на территорию страны финансиста Уильяма Браудера
  • Фото: Associated Press © 2017, Remy de la Mauviniere

    • Основателю фонда Hermitage Capital Уильяму Браудеру выдано разрешение на въезд в США.

    Как пишет РИА Новости, в Службе таможенной и пограничной охраны США сообщили, что британский инвестор Уильям Браудер имеет право на въезд в США, поскольку на днях ему было выдано разрешение в рамках специальной безвизовой программы ESTA.

    В ведомстве, которое входит в структуру Министерства внутренней безопасности США сообщили, что запрос Браудера был рассмотрен и одобрен в индивидуальном порядке.

    Накануне основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер на своей странице в Twitter сообщил, что его американская виза аннулирована. Бывший посол США в РФ Майкл Макфол обратился к американскому президенту и Госдепартаменту США с призывом немедленно исправить эту «возмутительную» ситуацию.

    смотретьГенпрокуратура вновь потребует объявить финансиста Браудера в международный розыск
    Генпрокуратура вновь потребует объявить финансиста Браудера в международный розыск
    Напомним, Россия поместила Браудера в список розыска Интерпола. В июле 2013 года британский подданный был заочно признан Тверским судом Москвы виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (на 522 млн рублей), приговорен к 9 годам лишения свободы. Впоследствии он был объявлен в международный розыск.

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