В Бразилии полицейские расстреляли машину с туристами, погибла женщина

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Рио-де-Жанейро полицейские убили пожилую женщину, приехавшую с семьей на отдых из Испании.
В Рио-де-Жанейро в фавеле Росинья полицейские открыли огонь по автомобилю, в котором находились туристы из Испании. Погибла 67-летняя женщина. Военная полиция Рио-де-Жанейро начала служебное расследование. Открывшие огонь полицейские сначала утверждали, что «машина прорвала полицейское оцепление» и тогда они открыли по ней огонь. Однако, и таксист, и родственники погибшей женщины утверждают, что никакого оцепления на дороге не было. И что стрельба по автомобилю началась абсолютно внезапно.
По итогам служебного расследования были задержаны и арестованы двое сотрудников полиции Рио-де-Жанейро.
До недавнего времени фавела Росинья пользовалась большой популярностью у туристов, туда возили экскурсии, представляя ее как «образцовую фавелу». Но сейчас многие турагентства не рекомендуют посещать Росинью из-за резкого роста количества преступлений в этом районе, пишет ТАСС.
По итогам служебного расследования были задержаны и арестованы двое сотрудников полиции Рио-де-Жанейро.
До недавнего времени фавела Росинья пользовалась большой популярностью у туристов, туда возили экскурсии, представляя ее как «образцовую фавелу». Но сейчас многие турагентства не рекомендуют посещать Росинью из-за резкого роста количества преступлений в этом районе, пишет ТАСС.
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