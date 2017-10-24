Бал дебютанток журнала Tatler собрал в центре Москвы богатых и знаменитых

Наследница династии Кшесинских и дочь министра энергетики Новака: какие они — современные Наташи Ростовы? И почему охраняют дебютанток бала в этом году строже, чем политиков?
Более гламурное мероприятие, чем ежегодный бал дебютанток журнала Tatler трудно себе представить. Некоторые, кстати, называют его «ярмаркой тщеславия». Ну, не без этого, конечно: там, где собираются дети богатых и знаменитых, без состязания в роскоши не обойдется. На балу в Колонном зале Дома Союзов побывала корреспондент НТВ Екатерина Гусельникова.
В Колонном зале Дома Союзов, почти в каждом углу по охраннику. Да и на бал все дебютантки тоже ехали в сопровождении охранников, задача которых оберегать не столько самих хрупких девушек, как то, что на них. Ведь даже организаторы бала не берутся сказать, сколько же стоят все эти платья, туфли и драгоценности.
Стоит отметить, что, хоть все родители дебютанток деньгами не обделены, на этот бал им не пришлось потратить ни копейки. Наряды девушкам каждый год бесплатно предоставляют мировые дома моды. На примерку они ездят в Милан и Париж.
Особое внимание приковано сегодня к 19-летней Элеоноре Севенард. И не потому, что балерина недавно перешла из Мариинского театра в Большой. Внучатая племянница знаменитой Матильды Кшесинской признается: фильм Алексея Учителя еще не вышел на экраны, а она уже устала от истерии вокруг этой картины.
По словам организаторов бала, они хотели привлечь на него не только дочерей, но и сыновей из известных семей. Но мужчины категорически отказывались танцевать. Поэтому на паркет дебютантки выходили в сопровождении артистов Большого театра.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
В Колонном зале Дома Союзов, почти в каждом углу по охраннику. Да и на бал все дебютантки тоже ехали в сопровождении охранников, задача которых оберегать не столько самих хрупких девушек, как то, что на них. Ведь даже организаторы бала не берутся сказать, сколько же стоят все эти платья, туфли и драгоценности.
Стоит отметить, что, хоть все родители дебютанток деньгами не обделены, на этот бал им не пришлось потратить ни копейки. Наряды девушкам каждый год бесплатно предоставляют мировые дома моды. На примерку они ездят в Милан и Париж.
Особое внимание приковано сегодня к 19-летней Элеоноре Севенард. И не потому, что балерина недавно перешла из Мариинского театра в Большой. Внучатая племянница знаменитой Матильды Кшесинской признается: фильм Алексея Учителя еще не вышел на экраны, а она уже устала от истерии вокруг этой картины.
По словам организаторов бала, они хотели привлечь на него не только дочерей, но и сыновей из известных семей. Но мужчины категорически отказывались танцевать. Поэтому на паркет дебютантки выходили в сопровождении артистов Большого театра.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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