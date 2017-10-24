Правозащитники требуют расследовать пытки спортсменки Службой безопасности Украины

О чем из застенков СБУ бывшему начальнику охраны Бориса Березовского написала жена? Как она оказалась в тюрьме за измену Украине, и что ей грозит?
Международные правозащитники попытались достучаться до киевских властей по поводу письма знаменитой украинской спортсменки, которая, как выяснилось, уже третий месяц находится в тюрьме СБУ по обвинению в государственной измене. Девушку зовут Дарья Мастикашева. Письмо обнародовал муж Дарьи, который живет и работает в России. Он уверяет, что Дарья подвергается в тюрьме таким пыткам и истязаниям, что уже готова к расставанию не только с родными, но и с жизнью. Детали этого дела выяснял корреспондент НТВ Андрей Гордеев.
«Нет больше сил терпеть унижения и пытки», — аккуратным, ровным почерком пишет Дарья Мастикашева на тетрадном листке. В письме из тюрьмы она прощается с самыми близкими: мамой и 9-летним сыном.
Дарья Мастикашева: «Я решила объявить голодовку в знак протеста против произвола подонков, похитивших и пытавших меня, бросивших меня в тюрьму, издевающихся надо мной здесь».
Гражданский муж Мастикашевой рассказывает, с чего началась эта история. Дарья — трехкратная чемпионка Украины по тхэквондо. Несколько лет жила, в основном, в Москве. На родину поехала перед началом учебного года, чтобы собрать сына в школу: он оставался в стране с бабушкой.
Сергей Соколов: «Я ее спрашивал, Даша, может быть, ты не поедешь? Не опасно ли там, потому что я занимаюсь такими делами? Она говорит: „А причем здесь ты и я? У тебя своя работа, у меня своя“».
Сергей Соколов в 90-е работал в службе безопасности олигарха Березовского, сейчас трудится в аналитическим центре. Как он сам говорит, «собирает информацию о днепропетровской преступной группировке и преступлениях в зоне АТО». По его словам, арест жены — месть за его рассказ о полигоне, на котором украинские спецслужбы готовили диверсантов.
Сергей Соколов: «Сразу после того, как я произнес о полигоне, ее тут же выкрали. Когда ее били, пытали, ей прямо говорили, что это связано со мной».
О Дарье не было известий два дня. Соколов рассказывает, что в это время девушку жестоко избивали, добиваясь признания. А когда видео с «покаянием» удалось записать, глава СБУ Василий Грицак показал его журналистам. Якобы спортсменка сама признается, что работала на ФСБ и вербовала бывших участников так называемой АТО, чтобы те устраивали в Москве теракты.
Дарью Мастикашеву защищает известный на Украине адвокат Валентин Рыбин. В деле по его словам множество нестыковок.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
«Нет больше сил терпеть унижения и пытки», — аккуратным, ровным почерком пишет Дарья Мастикашева на тетрадном листке. В письме из тюрьмы она прощается с самыми близкими: мамой и 9-летним сыном.
Дарья Мастикашева: «Я решила объявить голодовку в знак протеста против произвола подонков, похитивших и пытавших меня, бросивших меня в тюрьму, издевающихся надо мной здесь».
Гражданский муж Мастикашевой рассказывает, с чего началась эта история. Дарья — трехкратная чемпионка Украины по тхэквондо. Несколько лет жила, в основном, в Москве. На родину поехала перед началом учебного года, чтобы собрать сына в школу: он оставался в стране с бабушкой.
Сергей Соколов: «Я ее спрашивал, Даша, может быть, ты не поедешь? Не опасно ли там, потому что я занимаюсь такими делами? Она говорит: „А причем здесь ты и я? У тебя своя работа, у меня своя“».
Сергей Соколов в 90-е работал в службе безопасности олигарха Березовского, сейчас трудится в аналитическим центре. Как он сам говорит, «собирает информацию о днепропетровской преступной группировке и преступлениях в зоне АТО». По его словам, арест жены — месть за его рассказ о полигоне, на котором украинские спецслужбы готовили диверсантов.
Сергей Соколов: «Сразу после того, как я произнес о полигоне, ее тут же выкрали. Когда ее били, пытали, ей прямо говорили, что это связано со мной».
О Дарье не было известий два дня. Соколов рассказывает, что в это время девушку жестоко избивали, добиваясь признания. А когда видео с «покаянием» удалось записать, глава СБУ Василий Грицак показал его журналистам. Якобы спортсменка сама признается, что работала на ФСБ и вербовала бывших участников так называемой АТО, чтобы те устраивали в Москве теракты.
Дарью Мастикашеву защищает известный на Украине адвокат Валентин Рыбин. В деле по его словам множество нестыковок.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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