Российский военнослужащий случайно убил сослуживца и застрелился на полигоне в Армении

Военная комиссия выясняет обстоятельства происшествия на полигоне в Армении, в результате которого погибли двое российских военнослужащих.
Сообщение пресс-службы Южного военного округа: «23 октября на полигоне Алагяз (Республика Армения) при сдаче оружия после проведения занятий военнослужащий контрактной службы грубо нарушил требования безопасности и непроизвольно выстрелил из автомата, смертельно ранив другого военнослужащего по контракту. Испугавшись содеянного и ответственности за гибель сослуживца, стрелявший военнослужащий застрелился».
Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, на месте работает комиссия Южного военного округа. Устанавливающая все обстоятельства происшествия, цитирует ТАСС.
Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, на месте работает комиссия Южного военного округа. Устанавливающая все обстоятельства происшествия, цитирует ТАСС.
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