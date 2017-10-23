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    Российский военнослужащий случайно убил сослуживца и застрелился на полигоне в Армении

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    Российский военнослужащий случайно убил сослуживца и застрелился на полигоне в Армении

    Российский военнослужащий случайно убил сослуживца и застрелился на полигоне в Армении

    Военная комиссия выясняет обстоятельства происшествия на полигоне в Армении, в результате которого погибли двое российских военнослужащих.

    Сообщение пресс-службы Южного военного округа: «23 октября на полигоне Алагяз (Республика Армения) при сдаче оружия после проведения занятий военнослужащий контрактной службы грубо нарушил требования безопасности и непроизвольно выстрелил из автомата, смертельно ранив другого военнослужащего по контракту. Испугавшись содеянного и ответственности за гибель сослуживца, стрелявший военнослужащий застрелился».

    Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, на месте работает комиссия Южного военного округа. Устанавливающая все обстоятельства происшествия, цитирует ТАСС.

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