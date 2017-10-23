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    В результате пожара на юго-западе Москвы пострадали 4 человека. МЧС, Москва, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ результате пожара на юго-западе Москвы пострадали 4 человека

    В результате пожара на юго-западе Москвы пострадали 4 человека

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    • Фото: Александр Касимовский , Andreas Ivashchenko / vk.com
    В результате пожара на <nobr>юго-западе</nobr> Москвы пострадали 4 человека

    В результате пожара на юго-западе Москвы пострадали 4 человека

    В результате пожара на <nobr>юго-западе</nobr> Москвы пострадали 4 человека
    • Фото: Александр Касимовский , Andreas Ivashchenko / vk.com

      • В Москве двое взрослых и двое детей пострадали во время пожара в квартире многоэтажного дома.

      Как передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы, пожар произошел в жилом доме на улице Адмирала Лазарева. Загорелась квартира на десятом этаже 12-этажного дома.

      По предварительной информации, в результате пожара пострадали 4 человека: двое взрослых и двое детей. В настоящее время пострадавшим оказывают медицинскую помощь, пожар ликвидирован. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров.

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