В результате пожара на юго-западе Москвы пострадали 4 человека

В Москве двое взрослых и двое детей пострадали во время пожара в квартире многоэтажного дома.
Как передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы, пожар произошел в жилом доме на улице Адмирала Лазарева. Загорелась квартира на десятом этаже 12-этажного дома.
По предварительной информации, в результате пожара пострадали 4 человека: двое взрослых и двое детей. В настоящее время пострадавшим оказывают медицинскую помощь, пожар ликвидирован. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров.
По предварительной информации, в результате пожара пострадали 4 человека: двое взрослых и двое детей. В настоящее время пострадавшим оказывают медицинскую помощь, пожар ликвидирован. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров.
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