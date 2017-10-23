Криштиану Роналду стал лучшим футболистом года по версии ФИФА

Португальский нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду признан лучшим футболистом 2017 года по версии Международной федерации футбола.
Криштиану Роналду в сезоне-2016/17 стал чемпионом Испании, победителем Лиги чемпионов, победителем клубного чемпионата мира, а также обладателем Суперкубков Испании и УЕФА. Ранее Роналду стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, забив 12 голов в 13 матчах, и был признан лучшим футболистом Европы по версии УЕФА.
Ранее в Лондоне на церемонии вручения наград Международной федерации футбола (ФИФА) лучшим голкипером года признан вратарь сборной Италии и «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон. А наставник мадридского «„Реала“Зинедин Зидан второй раз подряд признан лучшим тренером года. В прошлом сезоне под его руководством испанский клуб выиграл чемпионат Испании, Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, суперкубок УЕФА и суперкубок Испании.
Приз имени Ференца Пушкаша за самый красивый гол года получил нападающий сборной Франции и английского „Арсенала“» Оливье Жиру. Лауреатом приза за честную игру стал нападающий чешского клуба «Словацко» Франсис Коне, который во время матча с «Богемиасом» спас жизнь голкиперу соперника Мартину Берковецу. Лучшей футболисткой года назвали полузащитника испанской «Барселоны» и сборной Нидерландов Лике Мартенс. А лучшим тренером женской команды по футболу стала Главный наставница женской сборной Нидерландов Сарина Вигман, пишет РИА Новости.
Ранее в Лондоне на церемонии вручения наград Международной федерации футбола (ФИФА) лучшим голкипером года признан вратарь сборной Италии и «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон. А наставник мадридского «„Реала“Зинедин Зидан второй раз подряд признан лучшим тренером года. В прошлом сезоне под его руководством испанский клуб выиграл чемпионат Испании, Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, суперкубок УЕФА и суперкубок Испании.
Приз имени Ференца Пушкаша за самый красивый гол года получил нападающий сборной Франции и английского „Арсенала“» Оливье Жиру. Лауреатом приза за честную игру стал нападающий чешского клуба «Словацко» Франсис Коне, который во время матча с «Богемиасом» спас жизнь голкиперу соперника Мартину Берковецу. Лучшей футболисткой года назвали полузащитника испанской «Барселоны» и сборной Нидерландов Лике Мартенс. А лучшим тренером женской команды по футболу стала Главный наставница женской сборной Нидерландов Сарина Вигман, пишет РИА Новости.
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