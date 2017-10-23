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    В ФИФА назвали лучших тренера и вратаря года

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    В ФИФА назвали лучших тренера и вратаря года

    В ФИФА назвали лучших тренера и вратаря года

    В ФИФА назвали лучших тренера и вратаря года
  • Фото: Associated Press © 2017, Alastair Grant

    • В Лондоне проходит церемония вручения наград Международной федерации футбола.

    Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан второй раз подряд признан Международной федерацией футбола лучшим тренером года. В прошлом сезоне под его руководством испанский клуб выиграл чемпионат Испании, Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, суперкубок УЕФА и суперкубок Испании.

    Лучшим вратарем года по версии ФИФА признан вратарь сборной Италии и «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон.

    Назвали победителей и в других категориях. Так например автором лучшего гола года по версии Международной федерации футбола стал нападающий сборной Франции и английского «Арсенала» Оливье Жиру. Он получил учреждённый ФИФА приз имени Ференца Пушкаша за самый красивый гол года. Речь идет о мяче, который Жиру отправил в ворота «ударом скорпиона»(пяткой из-за спины) 1 января 2017 года в матче Английской премьер-лиги, напоминает ТАСС.

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