Над Донбассом появился стратегический беспилотник ВВС США

Стратегический беспилотник ВВС США
RQ-4A Global Hawk совершил длительный полет у линии разграничения в Донбассе.
Летательный аппарат несколько часов курсировал с севера на юг вдоль линии разграничения. Беспилотник находился на высоте около 16 тыс. метров.
Как сообщает «Интерфакс», проводивший разведку беспилотник поднялся в воздух с авиабазы Сигонелла, которая находится на Сицилии. Маршрут полета пролегал над Грецией, Болгарией и Румынией.
На борту RQ-4A Global Hawk находятся камера высокого разрешения, инфракрасный сенсор и радар. Летательный аппарат способен проводить разведку в течение 30 часов, находясь на высоте 15–18 тыс. метров.
Как сообщает «Интерфакс», проводивший разведку беспилотник поднялся в воздух с авиабазы Сигонелла, которая находится на Сицилии. Маршрут полета пролегал над Грецией, Болгарией и Румынией.
На борту RQ-4A Global Hawk находятся камера высокого разрешения, инфракрасный сенсор и радар. Летательный аппарат способен проводить разведку в течение 30 часов, находясь на высоте 15–18 тыс. метров.
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