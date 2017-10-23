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    Над Донбассом появился стратегический беспилотник ВВС США

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    Над Донбассом появился стратегический беспилотник ВВС США

    Над Донбассом появился стратегический беспилотник ВВС США

    Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk совершил длительный полет у линии разграничения в Донбассе.

    Летательный аппарат несколько часов курсировал с севера на юг вдоль линии разграничения. Беспилотник находился на высоте около 16 тыс. метров.

    Как сообщает «Интерфакс», проводивший разведку беспилотник поднялся в воздух с авиабазы Сигонелла, которая находится на Сицилии. Маршрут полета пролегал над Грецией, Болгарией и Румынией.

    На борту RQ-4A Global Hawk находятся камера высокого разрешения, инфракрасный сенсор и радар. Летательный аппарат способен проводить разведку в течение 30 часов, находясь на высоте 15–18 тыс. метров.

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