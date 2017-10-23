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Невский. Проверка на прочность
    Закон о регистрации дронов вредит авиамодельному спорту. Санкт-Петербург, авиация, беспилотники, законодательство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗакон о регистрации дронов вредит авиамодельному спорту

    Закон о регистрации дронов вредит авиамодельному спорту

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    Закон о регистрации дронов вредит авиамодельному спорту

    Закон о регистрации дронов вредит авиамодельному спорту

      В Петербурге обсуждают закон об обязательной регистрации беспилотников.

      Как рассказал руководитель Федерации авиамодельного спорта Санкт-Петербурга, закон об обязательной регистрации беспилотников убьет авиамодельный спорт и нанесет удар по экономическим показателям страны.

      По словам Михаила Голубкова, в России действует правило, согласно которому на обязательный учет нужно ставить все беспилотные летательные конструкции весом от 250 граммов до 30 килограммов.

      Те, что свыше 30 килограммов, подлежат обязательной регистрации. То есть тяжелые аппараты практически приравняли к вертолетам. Документ был принят еще летом, однако единый механизм действий для владельцев дронов и спортсменов, запускающих модели, до сих пор не выработан.

      В профильных соревнованиях российские спортсмены сейчас занимают лидирующие позиции. Однако, по словам Михаила Голубкова, от трех десятков дисциплин им придется отказаться, если механизм регистрации беспилотников наконец-то пропишут законодательно.

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