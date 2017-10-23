Пензенские власти намерены изолировать детей от пьющих родителей на Новый год

Губернатор пензенской области поручил на Новый год обеспечить местами в санаториях детей пьющих родителей.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил ответственным органам запланировать поездки в лечебно-профилактические учреждения для детей, чьи родители злоупотребляют алкоголем. По словам Белозерцева, эта мера поможет избежать несчастных случаев в период праздников.
Иван Белозерцев, губернатор Пензенской области: «Если мы знаем, что родители наверняка будут употреблять алкоголь, и в новогодние праздники дети останутся без надзора взрослых, надо принять меры, которые позволят предотвратить несчастные случаи».
В качестве альтернативы Белозеров предложил профилактические меры по отношению к родителям.
Как пояснила РИА Новости пресс-секретарь губернатора области Дина Черемушкина, по статистике именно в новогодние праздники с пьяными людьми происходят больше всего несчастных случаев, при этом дети часто остаются без присмотра взрослых и иногда даже погибают.
Дина Черемушкина, пресс-секретарь губернатора Пензенской области: «Некоторых ребятишек на период новогодних праздников родителям предлагают направить на обследование в лечебно-профилактические учреждения, где они не только пройдут обследование, но и будут под присмотром специалистов. В это время соответствующие структуры проводят работу с родителями, например, по лечению от алкоголизма».
Иван Белозерцев, губернатор Пензенской области: «Если мы знаем, что родители наверняка будут употреблять алкоголь, и в новогодние праздники дети останутся без надзора взрослых, надо принять меры, которые позволят предотвратить несчастные случаи».
В качестве альтернативы Белозеров предложил профилактические меры по отношению к родителям.
Как пояснила РИА Новости пресс-секретарь губернатора области Дина Черемушкина, по статистике именно в новогодние праздники с пьяными людьми происходят больше всего несчастных случаев, при этом дети часто остаются без присмотра взрослых и иногда даже погибают.
Дина Черемушкина, пресс-секретарь губернатора Пензенской области: «Некоторых ребятишек на период новогодних праздников родителям предлагают направить на обследование в лечебно-профилактические учреждения, где они не только пройдут обследование, но и будут под присмотром специалистов. В это время соответствующие структуры проводят работу с родителями, например, по лечению от алкоголизма».
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