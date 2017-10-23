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    Пензенские власти намерены изолировать детей от пьющих родителей на Новый год

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    Пензенские власти намерены изолировать детей от пьющих родителей на Новый год

    Пензенские власти намерены изолировать детей от пьющих родителей на Новый год

    Губернатор пензенской области поручил на Новый год обеспечить местами в санаториях детей пьющих родителей.

    Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил ответственным органам запланировать поездки в лечебно-профилактические учреждения для детей, чьи родители злоупотребляют алкоголем. По словам Белозерцева, эта мера поможет избежать несчастных случаев в период праздников.

    Иван Белозерцев, губернатор Пензенской области: «Если мы знаем, что родители наверняка будут употреблять алкоголь, и в новогодние праздники дети останутся без надзора взрослых, надо принять меры, которые позволят предотвратить несчастные случаи».

    В качестве альтернативы Белозеров предложил профилактические меры по отношению к родителям.

    Как пояснила РИА Новости пресс-секретарь губернатора области Дина Черемушкина, по статистике именно в новогодние праздники с пьяными людьми происходят больше всего несчастных случаев, при этом дети часто остаются без присмотра взрослых и иногда даже погибают.

    Дина Черемушкина, пресс-секретарь губернатора Пензенской области: «Некоторых ребятишек на период новогодних праздников родителям предлагают направить на обследование в лечебно-профилактические учреждения, где они не только пройдут обследование, но и будут под присмотром специалистов. В это время соответствующие структуры проводят работу с родителями, например, по лечению от алкоголизма».

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