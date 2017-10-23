«Жертва пожертвований»: врач в студии НТВ раскрыл тайну «антизвезды Рунета»

Скандально известная Лиана Власова стала героиней нового
ток-шоу «Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым».
Пять лет назад, как уверяет сама Лиана Власова, врачи поставили ей диагноз: рак молочной железы. Чтобы оплатить лечение, Лиана Власова обратилась за помощью к людям через социальные сети.
Лиана Власова: «Мне некому оказать помощь. Большинство медицинских учреждений отказываются мне помогать с учетом общественного резонанса, который был создан. Единственное, что меня держит сейчас на плаву, это мой сын. И ради него я буду бороться. И с метастазами, и с теми, кто травит меня».
Суммы пожертвований достигли нескольких миллионов. Однако за перечисленные деньги люди попросили Лиану отчитаться. И вот здесь разразился настоящий скандал: возникло подозрение, что женщина всех обманула. В Интернете началась травля.
Лиана Власова не отвечала на обвинения и не выходила на связь, но в итоге обратилась за помощью к НТВ и прошла обследование в московской клинике. Все точки над «i» в этой истории были расставлены. В студии программы «Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым» врач-онколог, проводивший обследование, ответил на главный вопрос: могла ли быть онкология у Лианы Власовой и больна ли она сейчас?
Сергей Сухин, врач-онколог: «Исходя из данных ультразвукового исследования, характера и месторасположения шрамов после хирургической операции, которая ей была выполнена, можно с большой вероятностью предположить, что оперативное вмешательство было выполнено по эстетическим показаниям. По данным химического и биохимического анализа крови мы не видим признаков запущенного онкологического заболевания. Абсолютно нормальная функция печени, абсолютно нормальная функция почек, отсутствие поражения костной системы, а если мы возьмем углеводный обмен — то отсутствие сахарного диабета. То есть женщина практически здорова… Я бы сказал, мы не видим признаков запущенного онкологического заболевания».
Подробности этой истории — в новой программе НТВ «Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым».
Лиана Власова: «Мне некому оказать помощь. Большинство медицинских учреждений отказываются мне помогать с учетом общественного резонанса, который был создан. Единственное, что меня держит сейчас на плаву, это мой сын. И ради него я буду бороться. И с метастазами, и с теми, кто травит меня».
Суммы пожертвований достигли нескольких миллионов. Однако за перечисленные деньги люди попросили Лиану отчитаться. И вот здесь разразился настоящий скандал: возникло подозрение, что женщина всех обманула. В Интернете началась травля.
Лиана Власова не отвечала на обвинения и не выходила на связь, но в итоге обратилась за помощью к НТВ и прошла обследование в московской клинике. Все точки над «i» в этой истории были расставлены. В студии программы «Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым» врач-онколог, проводивший обследование, ответил на главный вопрос: могла ли быть онкология у Лианы Власовой и больна ли она сейчас?
Сергей Сухин, врач-онколог: «Исходя из данных ультразвукового исследования, характера и месторасположения шрамов после хирургической операции, которая ей была выполнена, можно с большой вероятностью предположить, что оперативное вмешательство было выполнено по эстетическим показаниям. По данным химического и биохимического анализа крови мы не видим признаков запущенного онкологического заболевания. Абсолютно нормальная функция печени, абсолютно нормальная функция почек, отсутствие поражения костной системы, а если мы возьмем углеводный обмен — то отсутствие сахарного диабета. То есть женщина практически здорова… Я бы сказал, мы не видим признаков запущенного онкологического заболевания».
Подробности этой истории — в новой программе НТВ «Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым».
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