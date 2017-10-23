На чемпионате мира по шашкам-64 в Петербурге появились первые победители

Престижные международные соревнования стартовали 20 октября. Сегодня определились победители в двух категориях.

В категории «Молниеносные шашки» победительницей турнира стала спортсменка из Молдовы Елена Сковитина, у мужчин — Гаврил Колесов. В другом виде программы «Блиц-шашки» чемпионом мира признан белорусский спортсмен Игорь Михальченко, у женщин шашечная корона остается всё у той же Елены Сковитиной.



Сегодня спортсмены начали соревнования в самой престижной категории — «Классические шашки». Чемпион станет известен 28 октября.



Чемпионат мира, который был организован при помощи фонда «Русские шашки», за последние шесть лет уже в четвертый раз подряд проходит в Петербурге.