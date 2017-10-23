Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым
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Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым
    На чемпионате мира по шашкам-64 в Петербурге появились первые победители. Санкт-Петербург, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа чемпионате мира по шашкам-64 в Петербурге появились первые победители

    На чемпионате мира по шашкам-64 в Петербурге появились первые победители

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    На чемпионате мира по шашкам-64 в Петербурге появились первые победители

    На чемпионате мира по <nobr>шашкам-64</nobr> в Петербурге появились первые победители

      Престижные международные соревнования стартовали 20 октября. Сегодня определились победители в двух категориях.

      В категории «Молниеносные шашки» победительницей турнира стала спортсменка из Молдовы Елена Сковитина, у мужчин — Гаврил Колесов. В другом виде программы «Блиц-шашки» чемпионом мира признан белорусский спортсмен Игорь Михальченко, у женщин шашечная корона остается всё у той же Елены Сковитиной.

      Сегодня спортсмены начали соревнования в самой престижной категории — «Классические шашки». Чемпион станет известен 28 октября.

      Чемпионат мира, который был организован при помощи фонда «Русские шашки», за последние шесть лет уже в четвертый раз подряд проходит в Петербурге.

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