Будущий канцлер Австрии уклонился от поцелуев с главой Еврокомиссии

Будущий канцлер Австрии Себастьян Курц попытался уклониться от поцелуев с главой Еврокомиссии
Жан-Клодом Юнкером.
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Недавно победивший на парламентских выборах в Австрии Курц совершил на днях визит в Брюссель на саммит Европейского союза. В рамках поездки и произошла встреча молодого политика с главой Еврокомиссии. При этом Курц был явно удивлен теплым приемом. Внимание журналистов привлекла запись, на которой Юнкер пытается расцеловать Курца вместо привычного рукопожатия. В свою очередь, будущий канцлер, видимо, чувствует себя откровенно неловко и пытается увернуться от поцелуев.
Напомним, Австрийская народная партия во главе с ее председателем и министром иностранных дел Себастьяном Курцем победила на досрочных выборах в Национальный совет. Курц на сегодняшний день — самый молодой среди лидеров европейских стран.
Что касается Юнкера, то он не первый раз привлекает внимание своим необычным поведением. Не так давно он появился пьяным на одном из заседаний. Подобное случалось с ним и в 2015-м.
Напомним, Австрийская народная партия во главе с ее председателем и министром иностранных дел Себастьяном Курцем победила на досрочных выборах в Национальный совет. Курц на сегодняшний день — самый молодой среди лидеров европейских стран.
Что касается Юнкера, то он не первый раз привлекает внимание своим необычным поведением. Не так давно он появился пьяным на одном из заседаний. Подобное случалось с ним и в 2015-м.
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