«Балтийский дом» раздал награды лучшим европейским режиссерам

В Петербурге подвели итоги XXVII международного театрального фестиваля «Балтийский дом».
В «Балтийском доме» подвели итоги международного фестиваля, который прошел на подмостках театра уже в 27-й раз. За 19 дней гости увидели спектакли лучших европейских режиссеров: Някрошюса, Мундруцо, Серебренникова, Персеваля.
Сегодня журналистам назвали имена победителей. По традиции им вручают приз прессы имени Леонида Попова. Так, бельгийского режиссера Люка Персеваля наградили за спектакль «Трилогия моей семьи. Любовь. Деньги. Голод». За постановку на малой сцене статуэтку получил Гродненский театр кукол.
Как признались организаторы, именно на этом фестивале была задана высокая планка, которой бы хотелось соответствовать и в будущем.
Сегодня журналистам назвали имена победителей. По традиции им вручают приз прессы имени Леонида Попова. Так, бельгийского режиссера Люка Персеваля наградили за спектакль «Трилогия моей семьи. Любовь. Деньги. Голод». За постановку на малой сцене статуэтку получил Гродненский театр кукол.
Как признались организаторы, именно на этом фестивале была задана высокая планка, которой бы хотелось соответствовать и в будущем.
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